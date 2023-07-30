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الأحد، 30-07-2023 04:44 م

لماذا يملك الناس نمشاً بنفس المكان من الجسم؟

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الوكيل الإخباري- إذا سبق لك أن لاحظت وجود نمش في مكان معين من جسمك، فقد تفاجأ بمعرفة أن الكثير من الأشخاص الآخرين قد لاحظوا أن لديهم نمش في نفس البقعة بالضبط على أجسادهم.

ومنذ فترة، بدأ المستخدمون على تويتر يلاحظون أنهم جميعاً يتشاركون هذه العلامة الغريبة نفسها على معصمهم، مع مشاركة حوالي 12000 شخص في المنشور الأصلي.

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وهناك الكثير من الناس لديهم نفس النمش في نفس المكان، فهل هناك سبب وجيه لحدوث ذلك؟


هناك نظريتان لتفسير هذه الظاهرة، ففي عام 2019، سألت مجلة التايم طبيبة الأمراض الجلدية جويس بارك، عما يسبب هذه الظاهرة، وفي حين أنها اعترفت بأنها وجدت الأمر برمته مضحكاً جداً، فمن المحتمل أن يكون هناك تفسير سهل للغاية، وأوضحت الدكتورة بارك أن "النمش هو في الأساس مناطق من الجلد حيث يكون لديك المزيد من الصبغة أو ترسب الميلانين من الأشعة فوق البنفسجية.. الساعدان والمعصمان واليدان هي حقاً أماكن شائعة لذلك".

وأضافت الدكتورة بارك "إذا فكرت في الأمر، أثناء القيادة، فإن هذا الجانب من معصمك ويدك يتعرضان باستمرار لأشعة الشمس، حتى لو كنت ترتدي الأكمام. أضف إلى ذلك حقيقة أنك غالباً ما تنسى وضع واقٍ من الشمس على هذا الجزء من جسمك".


وقدم طبيب أمراض جلدية آخر يدعى الدكتور جوشوا زيشنر تفسيراً مختلفاً بعض الشيء، واقترح زينشر "ما نراه بالفعل في هذه الصور هو علامات الجمال. هذه البقع هي عبارة عن نمو مفرط غير ضار للخلايا المنتجة للصبغة، ما يتسبب في ظهور بقع بنية صغيرة على الجلد.. على ما يبدو، هذه البقع شائعة جداً لدرجة أن كل شخص تقريباً لديه شامة واحدة على الأقل على الذراعين".

أحد الأشياء التي يتفق عليها أطباء الأمراض الجلدية هو أنه من المهم العناية ببشرتك، وعلى وجه الخصوص، فحص الشامات والنمش بانتظام. وإذا تغير أي شيء بخصوص أي من الشامات أو النمش، يجب أن تتحدث مع الطبيب أيضاً. ومن المهم جداً أن تضع واقياً من الشمس عندما يكون الجو مشمساً أيضاً، بحسب موقع لاد بايبل.

 

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