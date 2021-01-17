لمتبعي الدايت.. 7 وجبات خفيفة يمكنك تناولها أثناء العمل

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي ، من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة تمارين رياضية، حيث يبحث متبعي الدايت خلال ساعات العمل الطويلة عن أطعمة تشبع شعورهم بالجوع، وتمد أجسامهم بالطاقة والحيوية، وفي نفس الوقت، تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، اليك ابرز الوجبات الخفيفة المناسبة لمتبعي الدايت أثناء العمل :

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1- المكسرات

تعد المكسرات من الوجبات الخفيفة والمناسبة لمتبعي الدايت أثناء العمل، نظرًا لمحتواها العالي من الألياف والبروتين، وهما من العناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

2- الحمص المحمص

يعد تناول البقوليات، ولا سيما الحمص من الاطعمة التي تساعد على فقدان الوزن بشكل فعال، بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتين اللذين يساعدان على كبح الشهية لساعات طويلة.

3- التونة

تعتبر التونة مصدرا غنيا بالبروتين الذي يحتاجه متبعو الدايت للشعور بالشبع، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 التي تعد من العناصر الغذائية المكافحة للالتهابات والمفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.



4- زبدة الفول السوداني بالتفاح

تعتبر زبدة الفول السوداني من الوجبات الخفيفة المفيدة لمتبعي الدايت، ويرجع السبب إلى محتواها المرتفع من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى قدرته على بناء وتقوية العضلات.





5- الفشار

يحتوي الفشار على نسبة عالية من الألياف، تجعله من الوجبات الخفيفة المناسبة لمتبعي الدايت أثناء العمل، هذا بالإضافة إلى قلة سعراته الحرارية وغناه بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب البوليفينول، أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

6- بذور اليقطين

يحتوي 1/4 كوب من بذور البقطين "اللب الأبيض" (30 جرامًا) على 180 سعرة حرارية و3 جرامات من الألياف و14 جرامًا من الدهون الصحية المفيدة للقلب والأوعية الدموية.





7- الموز مع زبدة الجوز

يعد الموز من الفواكه المفيدة لمتبعي الدايت، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فضلًا عن غناه بمعدن البوتاسيوم الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب والحفاظ على توازن السوائل بالجسم.





المصدر : الكونسلتو









