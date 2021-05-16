لمحاربة الالتهاب.. خبراء يكشفون أفضل طريقة لتجفيف الجسم بعد الاستحمام

الوكيل الاخباري - يعمد الجميع إلى التجفيف بالمنشفة بعد الاستحمام كإجراء اعتيادي وتلقائي، ولكن ينصح خبراء التجميل بالتخلص من هذه العادة.

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ونشر موقع "ميديكفورم" رأياً لخبراء التجميل، يقول بعدم صوابية تجفيف الجسم بالمنشفة فهي تؤدي إلى تدمير ما حققه الاستحمام من فوائد، حيث يقوم الماء بالترطيب الطبيعي للجسم.

ويقول الخبراء إن هدف الاستحمام تنظيف البشرة وترطيبها وإزالة البكتيريا الضارة للجسم، وأن أقصى حد للتجفيف هو وضع المنشفة على الجسم بلطف.

ويؤكد الأطباء أنه عندما يكون الجلد رطباً يكون أكثر فاعلية في الاحتفاظ بحاجز من المكونات الطبيعية بما في ذلك البكتيريا المفيدة، والتي تعمل بمثابة حاجز مناعي ضد العديد من مسببات الأمراض، كما أن الجلد يعمل كالإسفنجة ويقوم بامتصاص ما على سطحه من مواد.



يتلف الماء الحار خلايا الكرياتين الموجودة على البشرة، فحسب رأي الخبراء، فأنت لا تحتاج إلى الغسل بالماء الساخن فهذا ضار، ودرجات الحرارة المرتفعة تسبب جفاف الجلد بسرعة أكبر وتفاقم الأمراض بما في ذلك الأكزيما والحكة والالتهابات.

سبوتنيك