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الإثنين، 04-01-2021 12:50 م

لمحبي الدجاج.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله يوميًا

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الوكيل الإخباري _ يعد الدجاج من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها العديد من الاشخاص ، حيث انه يعتبر من الاطعمة الغنية بالبروتين الحيواني بالاضافة الى انه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والسيلينيوم وفيتامين B6 ، وهناك العديد من الفوائد التي تعود على تناول الدجاج بشكل يومي ، ابرز هذه الفوائد :

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1- تقوية العظام
وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، اللذين يساعدان على تقويته وحمايته من الإصابة بالكسور والهشاشة.

2- تقوية الذاكرة
وذلك لانه يحتوي على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز وظائف الدماغ .

 

3- تحسين المزاج
حيث انه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساهم بشكل كبير في تحسين المزاج، الذي يعمل على زيادة مستويات السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة .

 

4- الوقاية من فقر الدم
يساعد تناول الدجاج بصفة دورية على الوقاية من الأنيميا، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد الذي يؤدي نقصه بالدم إلى الشعور بالتعب والإرهاق والصداع.

 

 

المصدر: الكونسلتو 

 

 


 




 

 


 

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