لمحبي الدجاج.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله يوميًا

الوكيل الإخباري _ يعد الدجاج من أكثر الأطعمة التي يفضل تناولها العديد من الاشخاص ، حيث انه يعتبر من الاطعمة الغنية بالبروتين الحيواني بالاضافة الى انه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والسيلينيوم وفيتامين B6 ، وهناك العديد من الفوائد التي تعود على تناول الدجاج بشكل يومي ، ابرز هذه الفوائد :

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1- تقوية العظام

وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، اللذين يساعدان على تقويته وحمايته من الإصابة بالكسور والهشاشة.





2- تقوية الذاكرة

وذلك لانه يحتوي على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز وظائف الدماغ .

3- تحسين المزاج

حيث انه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساهم بشكل كبير في تحسين المزاج، الذي يعمل على زيادة مستويات السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة .

4- الوقاية من فقر الدم

يساعد تناول الدجاج بصفة دورية على الوقاية من الأنيميا، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد الذي يؤدي نقصه بالدم إلى الشعور بالتعب والإرهاق والصداع.

المصدر: الكونسلتو







