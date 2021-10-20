الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك بجلسة لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

شمول 30 حيازة زراعية بالضمان الاجتماعي

الملك يبدأ جولة أوروبية الاثنين المقبل

وزارة الأشغال تعلن صرف كافة المطالبات المستحقة للمقاولين

الكويت ترفع قيود كورونا للمحصنين

توقعات بانخفاض الكميات المنتجة من الزيتون بالطفيلة

بلدية إربد تباشر بصيانة عدد من الطرق قبل حلول الشتاء

الاحتلال يهدم أساسات جدار ومنشأة تجارية في سلوان

الفحوصات الإيجابية اعلى من 5% لليوم الثالث في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الأربعاء، 20-10-2021 04:38 م

لمحبي السرير والنوم.. وظيفة بـ30 ألف دولار

man-sleeping


الوكيل الاخباري - يحلم الكثير من الأشخاص بقضاء وقت طويل على السرير متصفحين وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعين لبرامجهم المفضلة على التلفاز مقابل الحصول على أجر، إلا أن هذا الحلم أصبح حقيقة.

اضافة اعلان


فقد قدمت شركة "Crafted Beds"، للأسرّة الفاخرة المصممة حسب الطلب في بريطانيا، عرضا مغريا براتب يصل لـ24 ألف جنيه أسترليني أي ما يعادل 30 ألف دولار سنويا.


وتسمح الوظيفة للراغبيين بتصفح مواقع التواصل ومشاهدة شبكة "نيتفليكس"، ويتوجب على الموظفين المقبولين اختبار مراتب عالية الجودة على أساس أسبوعي.

 

وسيحدد المقبولون مدى راحة كل مرتبة جديدة لمدة 37.5 ساعة كاملة في الأسبوع.


ووصف برايان ديلون، مدير التسويق بالشركة، بالحماسية لأن هدف الشركة هو إرضاء العملاء وستكون هذه الوظيفة جزءا لايتجزا من فريق الشركة.


هذا وسيتم شحن فرشة السرير إلى منازل الموظفين أي أنهم سيقومون بعملهم من المنزل، مع تقديم تحليل إسبوعي عن حالة هذه الفرشات، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-120915-asthma-obesity-children_700x400

بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو

20211020104114669MJ

تهدد بالعمى... علامات تنذر بانفصال شبكية العين

1621812497_176_79355_2019_11_3_22_51_54_928

مشكلة شائعة في الفم تزيد خطر الإصابة بالسرطان

فطريات-القدم-1200x675

علاج فطريات القدم بطرق طبيعية

coconut_rice_40744_16x9

أهم الأسباب التي تدفعك لعدم التخلي عن الأرز في نظامك الغذائي

القهوة الخضراء معروفة بمساعدتها على حرق الدهون والتخسيس

أضرار القهوة الخضراء على القلب

أخبار متعلقة
asdasffsf-1080x675

7 علامات يشير ظهورها إلى تدهور الرؤية وتقهقر البصر

b26177b2-d21b-4334-af35-714b2226dfd4

تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر