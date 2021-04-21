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الأربعاء، 21-04-2021 02:00 م

لمحبي الشواء.. إليك الكمية الصحية لتناول هذه الأطباق

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الوكيل الاخباري - وفقا للموقع الروسي "aif.ru"، فإنه على عشاق حفلات الشواء أن يتذكروا أن هذا الطبق صعب على الجهاز الهضمي والكبد، وأن أجزاء كبيرة من اللحم المشوي على النار يمكن أن تكون ضارة بالصحة.

ووفقا لما نشره الموقع يوم الإثنين، قالت، آنا إيفاشكيفيتش، أخصائية التغذية وأخصائية علم النفس السريري والتغذية وعضو اتحاد الرابطة الوطنية للتغذية السريرية: "أهم شيء هو أننا لا نتناول أكثر من 200 - 300 غرام من شيش كباب في وجبة واحدة، لأن هذا يمكن أن يضر البنكرياس ويؤثر سلبًا على صحتك، ويسبب الثقل وانتفاخ البطن والغثيان".

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وقالت إن تناول حصة مؤلفة من كيلوغرام واحد في المرة الواحدة ضار بالصحة.


ولتقليل العواقب السلبية، من الأفضل تناول اللحوم على الشواء، والتي يتم امتصاصها وهضمها جيدًا – على سبيل المثال، الديك الرومي.

وأشارت إلى ضرورة اختيار اللحم مع كمية صغيرة من الدهون.

 

سبوتنيك

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