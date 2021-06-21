لمرضى السكري.. أطعمة احذروا تواجدها في روتين غذائكم اليومي

الوكيل الإخباري _ يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة والتي تحتاج الى عناية خاصة من قبل المصابين به.



وينصح الأطباء مرضى السكري باتباع نظام غذائي معين يحتوي على بعض الأنواع الغذائية المهمة. وتستثنى منه أنواع أخرى تضرّ بصحته.

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ومن هذه الأطعمة التي يجب أن يمتنع عنها المريض:



الفاكهة المجففة

رغم فائدتها، إلا أن تجفيف الفاكهة يؤدي إلى فقدانها الماء الموجود بداخلها. وزيادة تركيزها، مما يؤدي لزيادة تركيز السكر فيها.

الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية

وتشمل هذه الأطعمة: السمن النباتي والزبدة، وبعض أنواع البسكويت والكعك والمخبوزات.



الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز

يزيد تناولها بشكل كبير من مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى انخفاض وظائف المخ لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري.



المصدر : الامارات نيوز