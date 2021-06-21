الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بمعدل يتجاوز الـ 50 % خلال 5 شهور

التربية لـ الوكيل: خدمة إلكترونية جديدة خاصة بطلبة التوجيهي

وفاة عاملين إثر حريق ' محل قهوة ' بالبلقاء

أسعار الذهب الاثنين 21/6/2021

الصحة تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين.. 'أسماء'

وفيات الاثنين 21/6/2021

استكمالاً لسلسلة زياراته الميدانية.. الخصاونة يزور مأدبا اليوم

انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة إلى 6633 حالة

ارتفاع تحصيلات ضريبة المبيعات 29.7%

الأمانة تطرح عطاء صيانة عبارة سقف السيل

الإثنين، 21-06-2021 09:55 ص

لمرضى السكري.. أطعمة احذروا تواجدها في روتين غذائكم اليومي

tbl_articles_article_20481_578abc33e5a-126d-4707-85f8-40a9e7e3c47f


الوكيل الإخباري _ يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة والتي تحتاج الى عناية خاصة من قبل المصابين به.

وينصح الأطباء مرضى السكري باتباع نظام غذائي معين يحتوي على بعض الأنواع الغذائية المهمة. وتستثنى منه أنواع أخرى تضرّ بصحته.

اضافة اعلان


ومن هذه الأطعمة التي يجب أن يمتنع عنها المريض:

 

الفاكهة المجففة
رغم فائدتها، إلا أن تجفيف الفاكهة يؤدي إلى فقدانها الماء الموجود بداخلها. وزيادة تركيزها، مما يؤدي لزيادة تركيز السكر فيها.

 

الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية
وتشمل هذه الأطعمة: السمن النباتي والزبدة، وبعض أنواع البسكويت والكعك والمخبوزات.

 

الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز
يزيد تناولها بشكل كبير من مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى انخفاض وظائف المخ لدى الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من السكري.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e0eb8670-060c-4d07-b995-b097d2a4f4aa_16x9_1200x676

كيف يساعد ارتداء الجوارب قبل النوم في منع الأرق

أورام_العمود_الفقري

تجنبوها فوراً.. هذه الأطعمة تجعل عظامكم هشة للغاية

jpg

احذروا .. انتفاخ البطن قد يشير إلى مرض خطير

tbl_articles_article_25060_3849ba93afc-9563-4d6b-910f-6d160a2b94fc

كوب سحري قبل النوم يمنحك فوائد صحية مذهلة.. تعرف إليه

main_image5c3d0cfebb1a4

احذر منه.. التعب عند الاستيقاظ يؤكد إصابتك بمرض مزمن

download

مخاطر صحية لفقدان الوزن عن طريق القهوة والشاي.. تعرف إليها

أخبار متعلقة
الصحة-تعلن-عن-جديدة-لمكافحة-أمراض-الصيف

طرق الوقاية من أمراض الصيف

5de8fe844c59b76e521dbf95

ثلاثة من أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل وآلامها!

2019_10_7_23_9_19_757

للوقاية من سرطان الثدي عليك بهذه الأطعمة الصحية

5-powerful-treatments-for-headache-and-migraine-pain-relief

إحداها باستخدام كرة تنس.. 8 طرق لتخفيف الصداع النصفي

z-1

لن تتوقعها.. 6 أسباب سرية تدفعك لتناول الزيت السمسم

alphonso-mangoes-which-the-city-obsesses-about-every-summer-were-now-being-sold-well-after-their-monsoon-cut-off-date

تقرير يكشف 5 خرافات شائعة عن تناول المانجو يجب عدم تصديقها