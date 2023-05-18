لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناول الأرز

الوكيل الإخباري- يعتبر الأرز الأبيض من الأطعمة المفضلة عند الكثير من الأشخاص، ولكن قلما يعرف البعض أن له تأثيرات سلبية على صحة الجسم، خاصةً بالنسبة لمرضى السكري، بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.



توضح الدكتورة أماني حمدي، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، طريقة آمنة لمريض السكري يمكنه من خلالها تناول الأرز.

اضافة اعلان



تناول الأرز لمرضى السكري

يحتوي الأرز على كمية كبيرة من الكربوهيدات، وبالتالي قد يكون ضارًا لمريض السكري، خاصة في ظل قدرته على رفع مستويات السكري في الدم بطريقة سريعة، إلا أن هناك طريقة آمنه يمكن لمريض السكري اتباعها قبل تناوله الأرز



يمكن طبخ الأرز ووضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى نصف ساعة، ومن ثم القيام بتسخينه وأكله، وبهذه الطريقة سيتحول جزء كبير منه إلى نشا مقاوم "كربوهيدرات لا يتم هضمها في الأمعاء الدقيقة".



والنشأ المقاوم يصبح بريبيوتك، وهو غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مضيفة أن ذلك يعني الحصول على كمية أقل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى تجنب زيادة الوزن، والوقاية من ارتفاع مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدًا للجهاز الهضمي.



هل الكربوهيدرات ممنوعة على مريض السكري؟

الدكتور صلاح شلباية، أستاذ الغدد والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، أكد أن الاعتقاد السائد بأن مرضى السكري ممنوعين تمامًا من تناول النشويات "اعتقاد خاطئ"، موضحًا أن الكربوهيدرات المعقدة "النشويات" أهم مصدر للطاقة اللازمة لقيام أعضاء الجسم بالأنشطة الحيوية المختلفة، لذا، نصح بأن تحتوي 50% من وجبة مريض السكري على النشويات.

وأوصى شلباية، بأن تحتوي وجبة مريض السكري على الكربوهيدرات المعقدة، لأنها تأخذ وقتًا طويلًا لتكسيرها وتحويلها إلى سكر.

الكونسلتو الطبي



