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الأربعاء، 13-04-2022 01:10 م

لمرضى السكري .. مكمل غذائي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم !

ما_هو_مرض_السكري


الوكيل الإخباري-يسعى الكثيرون من مرضى السكري من النوع الأول أو الثاني إلى ضبط مستوى السكر في الدم، وتساعد بعض المركبات الطبيعية بالمساهمة بعملية ضبط السكر إضافة إلى العلاج المناسب.

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كشفت دراسات أن تناول القرفة كـ مكمل غذائي، يمكن أن يكون له تأثير مساعد في خفض نسبة السكر في الدم، وكجزء من دراسة في رعاية مرضى السكري، تناول 30 مشاركا مصابا بداء السكري من النوع 2 مكملات القرفة لمدة 40 يوما، بينما تناول 30 مشاركا آخر مصابا بداء السكري من النوع 2 علاجا وهميا، في نهاية الدراسة  أظهر جميع المشاركين الذين تناولوا مكملات القرفة مستويات أقل من السكر في الدم، بينما لم يلاحظ أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي أي تغيير.


وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا القرفة لمدة 40 يوما شهدوا انخفاضا في مستوى الجلوكوز والدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.
وخلصت الدراسة إلى أن إضافة القرفة إلى النظام الغذائي سيساعد على "تقليل عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري"، وكذلك عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وجدت دراسة مختلفة من معهد العلوم الصحية بجامعة اسطنبول ميديبول نتائج مماثلة، أن الاستهلاك المنتظم من ثلاثة إلى ستة جرامات من القرفة يوميا يؤثر بشكل إيجابي على مستويات السكر في الدم، ويوصي الاستطلاع بالاستهلاك المنتظم للقرفة أو مكملات القرفة.


وتبين أيضا أن القرفة تعمل على خفض مستويات الإجهاد التأكسدي، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى، وفقًا لدراسة في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية.


ويشار إلى أن مكملات القرفة لا تشكل بديل عن أدوية السكري، ولا تحل محل نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، بحسب جمعية السكري الأمريكية.


ويؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء.


ولارتفاع نسبة السكر في الدم أسباب عدة سبب، منها الإجهاد أو أمراض أخرى أو قلة التمارين الرياضية أو تناول الكثير من الكربوهيدرات أو نسيان تناول الأنسولين بالنسبة للمرضى.

 

روسيا اليوم

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