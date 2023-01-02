لمرضى السكري .. نصائح للعناية بالأسنان

الوكيل الإخباري-تطالب التوصيات الطبية مريض السكري بحماية القدمين، والعيون، والقلب، والأسنان واللثة. وتعتبر مشاكل الأسنان من المضاعفات الخطيرة والشائعة بين المرضى بالسكري، وتهدد بسقوطها.

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وحسب جمعية السكري الأمريكية تزيد الجراثيم في الفم عن عددها خارجه. ما يعني أن ضمان صحة الفم، في إبقائها تحت السيطرة.



وتستغرق العناية بالأسنان بضع دقائق يومياً، لكن عند إهمالها ستتراكم طبقة البلاك وتسبب بمرور الوقت التهاب اللثة.



ويتعرّض المريض بالسكري لالتهاب اللثة لأن السكري يضعف الدورة الدموية، ودفاعات الجسم ضد العدوى. وإذا كان مستوى السكر مرتفعاً سيزيد في اللعاب، لتغذية بكتريا الفم.



ووفق جمعية طب الأسنان الأمريكية، على المصاب بالسكري احترام القواعد الأساسية لنظافة الفم، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 دقائق، مرتين يومياً، والتنظيف بالخيط لمنع الترسبات على اللثة، وزيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر.



من ناحية أخرى، تؤدي الأدوية ضد السكري إلى جفاف الفم، ما يجعل اللثة أكثر عرضة للتجاويف وعدة أمراض تصيبها. ويمكن زيادة تدفق اللعاب بمضغ العلكة الخالية من السكر.

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