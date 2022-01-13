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الخميس، 13-01-2022 04:23 م

لمرضى الصدفية... تحذير من التهاب يُصيب المفاصل

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الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام إن التهاب المفاصل الصدفي Psoriatic arthritis، التهاب يُصيب مفاصل المرضى بالصدفية.

وأوضحت الجمعية أن أعراضه تتمثل في آلام أو تورم أو تيبس في مفصل أو أكثر، مع احمرار المفاصل وسخونتها، إلى جانب مواضع احمرار أكبر مقارنةً مع الجلد السليم وحولها سطح أبيض اللون بقشرة بيضاء فضية وتتقشر باستمرار، مع الشعور بالألم والحكة.


وأشارت الجمعية إلى أنه قد يسبب عواقب وخيمة تتمثل في التهاب في أماكن التقاء الأوتار والعظام وتضرر أحد صمامات القلب والتهاب في العين وتليف في الجزء العلوي من الرئتين.


ويعالج هذا الالتهاب بمضادات التهاب غير ستيرويدية ومضادات الروماتويد. وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى جراحة لاستبدال المفصل بآخر اصطناعي.

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