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السبت، 16-04-2022 03:05 م

لمرضى جرثومة المعدة .. 8 نصائح للحد من الأعراض خلال رمضان

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الوكيل الإخباري-لا يوجد ما يمنع المصابين بجرثومة المعدة من الصيام، ولكن يجب عليهم اتباع مجموعة من النصائح الصحية خلال شهر رمضان المبارك للسيطرة على الاعراض ،ذلك ما كشف عنه الدكتور سعيد شلبي ،أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث المصرية ، موضحا أعراضها وهي : ألم حاد في المعدة.- الحموضة- ارتجاع المريء- الغثيان- التجشؤ.- فقدان الوزن.

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قدم "شلبي " مجموعة من الإرشادات خلال شهر رمضان، للحد من زيادة الأعراض،حيث تشمل ما يلي:


- مراجعة الطبيب المعالج، لتعديل جرعات الأدوية ومعرفة مواعيد تناولها .


- تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين، لأن تناول الطعام بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة أعراض جرثومة المعدة.


- الاهتمام بأن تحتوي كل وجبة على العناصر الغذائية الضرورية، مثل البروتين والألياف.


- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة والدهون المشبعة، لأنها تتسبب في زيادة حدة الأعراض، خاصةً الحموضة وألم المعدة.


- تجنب تناول الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والبرتقال، مع ضرورة عدم عصر الليمون على الشوربة.


- عدم تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي.


- التوقف عن تناول الزبادي المعلب في السحور، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من المواد الحمضية، لذلك يستحسن تحضيره في المنزل، لضمان الاستفادة من مادة البروبيوتيك، التي تساهم في الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء.


- الانتظار بعد تناول وجبة السحور لمدة 3 ساعات ،موكدا أن النوم بعد الاكل مباشرة يزيد من فرص الاصابة بالحموضة وارتجاع المرئ.

 

المصري اليوم

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