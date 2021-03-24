الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 11:53 ص

لمن يعاني من مشاكل في البشرة! احذر من هاتفك المحمول

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الوكيل الاخباري - من المعروف أن بعض موجودات المنزل مثل مقابض الأبواب ولوح مفاتيح الكمبيوتر وغيرها تعتبر مكاناً مناسباً لنمو الكثير من الميكروبات والجراثيم، كما أن الهاتف المحمول انضم مؤخرا إلى هذه اللائحة. وهذا أمر طبيعي لأننا نستخدمه في أماكن مختلفة وبشكل متكرر خلال النهار. كما نضعه على الأسطح. ومن الممكن أن يسقط على الأرض في بعض الأحيان. وبعد هذا لا شك في أننا نلمس وجوهنا، وهو ما يؤثر سلباً في صحة البشرة.

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ولذلك قد يسبّب هذا لدى الأشخاص الذين يعانون عادة من مشاكل البشرة ظهور الشوائب مثل علامات الاحمرار والبثور. وللحؤول دون ذلك، من الضروري القيام ببعض الخطوات، ومنها تنظيف شاشة الهاتف وتعقيمها باستمرار، فضلاً عن العناية بالبشرة في الصباح والمساء من أجل تخليصها من الأوساخ وبقايا الزهم والمكياج التي يمكن أن تسدّ مساماتها وتسبّب نمو البثور والرؤوس السوداء عليها.


إذاً، من الضروري عدم إهمال هذه المسألة من الآن فصاعداً والاهتمام بنظافة الهاتف.

 

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