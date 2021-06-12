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السبت، 12-06-2021 09:53 ص

لن تتوقعها.. 6 أسباب سرية تدفعك لتناول الزيت السمسم

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الوكيل الإخباري _ إن ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية هما بالتأكيد طريقتان مهمتان للحفاظ على صحة عظامك.


ويعتبر زيت السمسم من أبرز الأغذية التي تعتبر صديقة للعظام حيث يوصى به لعلاج العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك ضعف العظام.

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ومن ابز فوائد زيت السمسم :


1. يحتوي زيت السمسم على نسبة عالية من الزنك الذي يحسّن كثافة المعادن في العظام، ومن ثم العظام بأكملها.


2.  يحتوي زيت السمسم على نسبة عالية من النحاس، يُظهر النحاس بعض الخصائص المضادة للالتهابات، مما يقلل من الألم والتورم المرتبط بالمفاصل، في الوقت نفسه، يساعد على تقوية العظام والمفاصل.

 

3. يحتوي زيت السمسم أيضاً على أحماض أوميجا 3 الدهنية، جنباً إلى جنب مع بعض الدهون غير المشبعة، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين، والتي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات متعلقة بالعظام وهي مفيدة بشكل خاص لصحة عظامنا.

 

4. يعزز هذا الزيت أيضاً معدل نمو العظام وتطورها في الجسم، وزيادة تناول زيت السمسم يسرع إعادة نمو العظام وشفائها مع زيادة كثافة المعادن في العظام، ومن ثم منع هشاشة العظام.

 

5. السمسم يقدم علاجاً قليل التكلفة مع مخاطر منخفضة للتأثيرات الضارة للأدوية، يقلل زيت السمسم بشكل فعال من شدة الألم الناجم عن الصدمة الجسدية، كما شجع العلاج المرضى على تقليل تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وقال الباحثون إن العلاج الموضعي ظهر كاستراتيجية تكميلية قوية لتخفيف الآلام في كل من إصابات الأطراف العلوية والسفلية.

 

6. التدليك بزيت بذور السمسم يساعد على تقوية العظام.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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