لن تصدق الفوائد العلاجية للكوسا

الوكيل الإخباري _ تعد الكوسا من الخضروات التي تدخل في تحضير الكثير من الأطباق والشوربة والسلطات ، والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تتمتع به من فوائد وعناصر غذائية مفيدة ، تعرف على ابرز الفوائد العلاجية للكوسا :

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- تحتوي الكوسا على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ، هـ )بالاضافة الى المعادن الهامة مثل الكالسيوم و الماغنسيوم و الفسفور و البوتاسيوم .

- تحتوي الكوسا على فيتامين ب والبكتين والألياف وهذه العناصر تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنها تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري.



- تحتوي على نسبة كبيرة من الماغنسيوم و فيتامين أ وحمض الفوليك وهذه العناصر تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وحماية القلب والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



- تساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان وخصوصاً سرطان القولون وذلك لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على محاربة السموم ومسببات السرطان.



- تحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

المصدر : الامارات نيوز



