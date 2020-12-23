لن تصدق.. تناول اليقطين يحميك من هذه الأمراض الخطيرة

الوكيل الإخباري _ يعد اليقطين احد انواع الخضروات النشطة بيولوجيا، والتي تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم، كما تعمل على توازن المحلول الملحي وعمل القلب بشكل أفضل ، تعرف على ابرز فوائد اليقطين :

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- يؤثر إيجابيا في مستوى الرؤية، ويمنع من نمو وتكاثر الخلايا السرطانية داخل الجسم.



- يتضمن على مستويات عالية من مادة بيتا كاروتين، حيث أن هذه المادة تتحول داخل الجسم إلى فيتامين А.



- يساهم في التحكم بعملية نمو وتطور الجسم، ويحافظ على مستوى الرؤية المناسب والاستجابة المناعية.



- يحتوي على مضاد طبيعي للأكسدة، ويحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة ويحجم من عملية تحول الخلايا الطبيعية في الجسم إلى خلايا سرطانية خبيثة .



- يحتوي على نسبة عالية من عنصري الحديد والزنك وأملاح النحاس والفوسفور.

المصدر : الامارات نيوز



