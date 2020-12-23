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الأربعاء، 23-12-2020 02:56 م

لن تصدق.. تناول اليقطين يحميك من هذه الأمراض الخطيرة

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الوكيل الإخباري _ يعد اليقطين احد انواع الخضروات النشطة بيولوجيا، والتي تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم، كما تعمل على توازن المحلول الملحي وعمل القلب بشكل أفضل ، تعرف على ابرز فوائد اليقطين :

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-  يؤثر إيجابيا في مستوى الرؤية، ويمنع من نمو وتكاثر الخلايا السرطانية داخل الجسم.

- يتضمن على مستويات عالية من مادة بيتا كاروتين، حيث أن هذه المادة تتحول داخل الجسم إلى فيتامين А.


- يساهم في التحكم  بعملية نمو وتطور الجسم، ويحافظ على مستوى الرؤية المناسب والاستجابة المناعية.


- يحتوي على مضاد طبيعي للأكسدة، ويحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة ويحجم من عملية تحول الخلايا الطبيعية في الجسم إلى خلايا سرطانية خبيثة .


- يحتوي على  نسبة عالية من عنصري الحديد والزنك وأملاح النحاس والفوسفور.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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