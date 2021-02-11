لن تصدق ماذا يحدث عند النوم بشعر مبلل

الوكيل الإخباري _
عادة ما يقوم العديد من الاشخاص بإخذ حمام منعش قبل للنوم، وعلى الرغم من شعور الراحة التي قد يحصل عليها الشخص الا ان هناك الكثير من الاضرار الناتجة عن هذه العادة ، تعرف على ابرز الاضرار عند النوم بشعر مبلل :اضافة اعلان
1- نمو الفطريات:
لأنّ الشعر المبلّل ينقل الماء إلى الوسادة. فتصبح فبيئة خصبة لنمو الفطريات الضارة بفروة الرأس.
2- يسبب الصداع :
لأنّ درجة حرارة الجسم ترتفع أثناء النوم. وعندما تصبح درجة حرارة الجسم دافئة، بينما الشعر مبلل وبارد ستشعرين الصداع.
3- التقصف:
فترك الماء على الشعر لفترة طويلة يدهور الطبقة الخارجية لفروة الشعر. ممّا يؤدي إلى تقصف الشعر.
4- قشرة الرأس:
يساهم النوم بالشعر المبلل بشكل كبير في ظهور قشرة الرأس، والتي يصعب علاجها.
المصدر : الامارات نيوز