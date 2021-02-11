الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحديث جديد للعاصفة الثلجية التي ستؤثر على المملكة

الصحة تطرح عطاءً لشراء مطاعيم كورونا

أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

أمانة عمان لـ الوكيل : الاعتداء على مرافق مشروع الباص السريع مرفوض تماماً

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بإلزامية أخذ لقاح كورونا

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

الخميس، 11-02-2021 01:03 م

لن تصدق ماذا يحدث عند النوم بشعر مبلل

20180203101106616


الوكيل الإخباري _ عادة ما يقوم العديد من الاشخاص بإخذ حمام منعش قبل  للنوم، وعلى الرغم من شعور الراحة التي قد يحصل عليها الشخص الا ان هناك الكثير من الاضرار الناتجة عن هذه العادة ، تعرف على ابرز الاضرار عند النوم بشعر مبلل :
اضافة اعلان

1-  نمو الفطريات:
لأنّ الشعر المبلّل ينقل الماء إلى الوسادة. فتصبح فبيئة خصبة لنمو الفطريات الضارة بفروة الرأس.

2- يسبب الصداع :
لأنّ درجة حرارة الجسم ترتفع أثناء النوم. وعندما تصبح درجة حرارة الجسم دافئة، بينما الشعر مبلل وبارد ستشعرين الصداع.

3- التقصف:
فترك الماء على الشعر لفترة طويلة يدهور الطبقة الخارجية لفروة الشعر. ممّا يؤدي إلى تقصف الشعر.

4- قشرة الرأس:
يساهم النوم بالشعر المبلل بشكل كبير في ظهور قشرة الرأس، والتي يصعب علاجها.

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6023e8a24c59b707297a03f7

علامات مبكرة لاضطراب صحي مقلق عند البالغين!

health-150618-2

كيف تحصل على أهم الفيتامينات للجسم؟

2017_11_21_13_11_53_516

4 مشروبات لانقاص الوزن في الشتاء!

أسباب_الغضب

انفعالاتك تظهر على شكل أمراض في هذه المناطق من جسمك!

مرض_زونا

مرض Zona الذي يفاقمه التوتر.. ما هو وما أعراضه؟

1441130909_lechenie-stenoza-pochechnoy-arterii

3 وصفات منزلية لعلاج حصى الكلى المزعج والمؤلم

أخبار متعلقة
1910628 (Custom)

12 سببا يدفعك للابتعاد عن المشروبات الغازية