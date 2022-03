لن تصدق.. مخلفات نرميها تزيل الكرش وتخفيه!

الوكيل الاخباري - ماذا لو كان هناك طعام يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، بينما يساعد أيضاً في تقليل النفايات والمساهمة في الصحة البيئية أيضا؟

اضافة اعلان



فقد اكتشف الباحثون مؤخراً أن المخلفات المتبقية بعد تحويل فول الصويا إلى حليب الصويا أو جبن "التوفو" يمكن تخميرها بالفعل واستخدامها كغذاء صحي ذي إمكانات واعدة.



وأصدر علماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وجامعة واسيدا في اليابان دراسة تظهر أن لب الصويا أو ما يسمى "أوكارا"، قد تكون قادرة على المساعدة في تحسين التمثيل الغذائي للدهون، وإدارة السمنة، وحتى خفض الكوليسترول، بحسب موقع Eat this Not That.



وكشفت الدراسة أنه يتم إنتاج أكثر من 14 مليون طن من أوكارا كل عام، لذلك إذا كان من الممكن استخدام النتائج التي توصلوا إليها، فقد تكون نفايات فول الصويا هذه حلاً مفيداً لكل من صحة العالم والبشر.







فما هي "أوكارا" أو لب الصويا؟

أوكارا تُعرف أيضاً باسم لب فول الصويا، وهي اللب المتبقي بعد عملية هرس فول الصويا للحصول على حليب الصويا أو التوفو.



وهي مكون شائع في العديد من الأطباق اليابانية وتحتوي على كميات عالية من البروتين والألياف والكالسيوم.



الفوائد الصحية المحتملة

ووجد الباحثون أن أوكارا قد يكون لديها القدرة على المساعدة في إدارة وزن الجسم وتحسين التمثيل الغذائي للدهون.

المصدر : العربية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة