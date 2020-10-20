لها دلالة.. سبب هام لوضع الملصقات على الفواكه والخضار

الوكيل الإخباري _ تعد الملصقات التي يتم وضعها على الفواكه والخضراوات من الامور التي يجهل دلالاتها الكثير من الاشخاص باعتقادهم أنها مجرد عرض للشركة المنتجة، إلا أن لها دلالات في غاية الأهمية.

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حيث تنقسم تلك الملصقات إلى 3 أنواع رئيسية الا وهي تقليدية، معدلة وراثيا، عضوية.



إذا كان الملصق يحتوي على 3 أو 4 أرقام، فانه يشير الى أن هذه الثمار تم زراعتها بشكل تقليدي ، اي عن طريق التقنيات الزراعية الحديثة بما فيها استخدام كميات وفيرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والكيماوية.

وإذا كان المصق يشتمل على 5 أرقام ويبدأ برقم 8، فها يدل على أن الثمار تم تعديلها وراثيا، وينصح الأطباء بتجنب هذه المنتجات لمراعاة الصحة.



وعندما يكون الملصق عليه 5 أرقام ويبدأ برقم 9، فهو دلالة على أن الثمار عضوية وتم زراعتها بدون استخدام أي أسمدة أو مبيدات حشرية أو كيماوية، كما لم يتم استخدام مياه الصرف الصحي في ريها.



بينما اذا كان المنتج لا يحتوي على اي ملصق، فهذا يعني أنه قد تمت إزالة الملصق حتى لا يرى المستهلك الرقم المطبوع وبالتالي قد يعدل عن قراره بشرائه، أو أنه مستورد من دولة أخرى، وبالتالي ينصح بعدم شراء أي منتج لا يحتوي على ملصق.



المصدر : سبوتنيك

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