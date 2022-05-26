لهذا السبب تجنب تناول الآيس كريم قبل النوم

الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون للنظام الغذائي تأثير كبير على عدد من مجالات الصحة، بما في ذلك جودة النوم وطول العمر. ووفقاً للخبراء، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحصول على ما يحتاجه الجسم من النوم.



وقال دانييل بيريز فيدال، الخبير الغذائي والخبير في النوم " الآيس كريم غني بالسكر الذي يمكن أن يزيد مستويات الأنسولين التي يمكن أن تجعل من الصعب للغاية النوم".



كما حدد فيدال الأطعمة والمشروبات الرئيسية الأخرى التي يجب تجنبها، من أجل أن ننام ليلة سعيدة.



وأوضح السيد فيدال أن السكر هو منشط، وكذلك الكافيين، لذلك يجب تجنب كليهما. وقال "يجب أيضًا تجنب الجبن والطعام الحار مثل الكاري والآيس كريم والكعك".



وأضاف فيدال "تجنب الكافيين قبل موعد النوم، فالكافيين منبه ويجب إيقافه من أربع إلى ست ساعات قبل أن تذهب إلى النوم. تذكر أن الكافيين موجود في القهوة والشاي، ولكن أيضًا في الشاي المثلج، والمشروبات الغازية، والشوكولاتة".



وأوضح فيدال "عندما يتعلق الأمر بالطعام، لا ينصح بتناول الطعام بشكل عام بالقرب من وقت النوم. وعندما تأكل، يقوم جسمك بتحويل الطعام إلى طاقة يجب تجنبها عندما تحاول النوم، ويلعب هذا دوراً في عسر الهضم، مما يجعل من الصعب عليك أن تشعر بالراحة".



وقال السيد فيدال "يعزز الكاري وغيره من الطعام الحار الأيض وتدفق دمك مما قد يجعلك تشعر بمزيد من الأرق. وهناك خطر متزايد للإصابة بالانتفاخ والتهاب في المعدة والغازات عند تناول الأجبان مما يجعل النوم غير مريح للغاية. وتحتوي الأجبان القديمة أيضًا على التيرامين، وهو حمض أميني يمكن أن يزيد من اليقظة ويمنع النوم".

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