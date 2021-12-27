لهذا السبب تناولي الشوكولاتة الداكنة باستمرار

الوكيل الإخباري - توصل باحثون في كوريا الجنوبية الى نتيجة جديدة حول أهمية الشوكولاتة الداكنة وتأثيرها ليس فقط في تغيير الحالة المزاجية، إنما أيضاً في صحة الأمعاء وسلامتها.



وبيّنت الأدلة التي تمت متابعتها في دراسة تأثير الشوكولاتة الداكنة ليس فقط في مزاج الشخص في الحياة اليومية، إنما أيضاً استمرار تأثيرها في الأمعاء والدماغ.



وبعد ذلك تم تقييم تأثير الشوكولاتة الداكنة في الجراثيم المعوية من خلال ترتيب النيوكليوتيدات في الحمض النووي في تحليل الرنا الريباسي البرازي 16S. وأظهرت النتائج أن الشوكولاتة يمكن أن تحسّن الحالات العاطفية السلبية من خلال محور الأمعاء والدماغ.

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كما اتضحت لهم قدرة الشوكولاتة على إعادة هيكلة تنوّع ووفرة بكتيريا الأمعاء وبالتالي، يمكنها تحسين الحالات العاطفية السلبية بسرعة، والمساعدة في طرد التوتر والحزن وبث المشاعر الإيجابية المليئة بالتفاؤل.

المصدر - لها

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