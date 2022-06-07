لهذا السبب.. تناول حفنة من المكسرات يوميا

الوكيل الإخباري - أوصت الجمعية الألمانية للتغذية بتناول حِفنة (ملء راحة اليد) من المكسرات يومياً لما تتمتع به المكسرات من فوائد جمّة للصحة.





وأوضحت الجمعية أن المكسرات كالبندق والجوز واللوز تزخر بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 هذه الأحماض الدهنية تتمتع بتأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، وتحافظ على صحة الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.





وبالإضافة إلى الدهون الصحية، تحتوي المكسرات أيضاً على الكثير من المواد النباتية الثانوية والألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة، كما أنها تمثل مصادر جيدة للبروتين. ونتيجة لذلك، فإنها تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، ومن ثم تمنع نوبات الجوع الشديدة، مما يساعد في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. كما تعمل المكسرات على إمداد الجسم بالطاقة وتعزز التركيز.





وبسبب محتواها العالي من الدهون، فإن المكسرات تفسد بسرعة. ومن ثم لا يصير مذاقها مُراً وعفناً فحسب، بل تشكل أيضا منتجات متحللة، بعضها ضار بالصحة ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.





وللحفاظ على المكسرات طازجة لأطول فترة ممكنة، من الأفضل تخزينها باردة ومظلمة وجافة ومعبأة جيداً في شبكة أو صندوق خشبي، فهذا يوفرلها تهوية جيدة.

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