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الخميس، 20-05-2021 12:28 م

لهذا السبب تنغرس الأظافر في الجلد وهذا هو الحل!

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من مشكلة انغراس الأظافر في الجلد، وهو ما يمكن أن يُحدث الالتهابات. وهذه المشكلة شائعة جداً، إلا أنها لا ترتبط فقط بقلّة العناية بالأظافر، فما السبب؟

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من الممكن أن يسبّب هذا انتعال أحذية ذات مقاس صغير أو تناول بعض أنواع الأدوية.


ولتجنّب تطوّر المشكلة وتحوّلها إلى مرض يُسمّى "داحس"، من المهم القيام ببعض الخطوات، والتي منها تعقيم منطقة الظفر المنغرس في الجلد والعناية بها من طريق المطهّرات.


كذلك من الممكن تجنّب حدوث هذه المشكلة من خلال قصّ الأظافر باستمرار وتعلّم الطريقة الصحيحة لذلك. فمن الخطأ قصّها قصيرة جداً. ففي هذه الحالة يجب أن يأخذ الظفر شكلاً يتيح له النمو بعيداً من الجلد.

إذاً، من المهم اتباع هذه النصائح من أجل التخلص من مشكلة انغراس الظفر في الجلد ومنع تطورها وتحوّلها إلى التهاب أو مشاكل أخرى قد تحتاج إلى علاج طويل. كذلك من المهم الانتباه إلى ضرورة ترك الأظافر تتنفس وعدم تطبيق الطلاء عليها بشكل دائم.

 

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