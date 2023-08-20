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الأحد، 20-08-2023 09:40 ص

لهذا السبب.. روتين فحص العيون ضروري لمرضى السكري

اختبار-قياس-النظر


الوكيل الإخباري - اعتلال شبكية العين السكري هو السبب الرئيسي لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم لدى من تتراوح أعمارهم بين 25 و74 عاماً. وبحلول 2030، سيصاب ما يقدر بنحو 191 مليون شخص على مستوى العالم باعتلال الشبكية السكري.

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وتحدث هذه المشكلة للشبكية نتيجة تأثر الأوعية الدموية الدقيقة باختلالات مستوى السكر بالدم، ما يؤدي إلى تلف هذه الأوعية تدريجياً.

 

و لا توجد أعراض للحالة، حتى يصل اعتلال الشبكية إلى مرحلة متوسطة إلى متقدمة، وفي مرحلة متقدمة قد يحدث فقدان البصر بشكل سريع ودائم.


لذلك، ينبغي على مريض السكري أو من لديه مقدمات المرض فحص العيون سنوياً.


وحتى إذا لم يُظهر فحص العين السنوي أي مشاكل، ينصح خبراء "مايو كلينيك" بإبلاغ الطبيب بأي من هذه الأعراض على الفور: عدم وضوح الرؤية، الرؤية المزدوجة، وجود بقعة مظلمة أو فارغة في مركز الرؤية.


وتتضمن الأعراض التي تنبغي مراقبتها: صعوبة القراءة، وصعوبة الرؤية في الليل، وتدلي الجفن، وجود ألم في العين، والأضواء الساطعة، ورؤية هالات حول الأضواء، ورؤية أشياء تبدو أكبر أو أصغر من المعتاد، وظهور بقع أو عوامات مفاجئة. 


تشير هذه الأعراض إلى أنك بحاجة إلى تغيير النظارات أو العدسات اللاصقة، كما تشير أيضاً إلى أمراض أخرى أكثر خطورة، مثل مضاعفات العين المرتبطة بمرض السكري ومنها اعتلال الشبكية السكري.


ويقلل التحكم الصارم في مستويات الجلوكوز بالدم والكوليسترول والضغط من خطر فقدان البصر بسبب اعتلال الشبكية السكري.

 

 

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