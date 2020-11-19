الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 01:08 م

لهذه الأسباب احذر الإفراط في تناول فيتامين د

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من اهمية فيتامين د لجسم الانسان الا ان الافراط في تناوله قد يؤدي الى مشاكل عديدة ، وقد اشارت هيئة الصحة الوطنية البريطانية NHS، الى أن تناول الكثير من المكملات خلال فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم الذي يسبب إضعاف العظام، وقد يؤدي إلى تلف الكلى.
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وهذا ينطبق على البالغين، بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.

مؤكدة أن 10 ميكروغرامات من فيتامين (د)، يجب أن تكون كافية لمعظم الناس.

بينما ينبغي على الأطفال الصغار (أقل من 10 سنوات) الابتعاد عن تناول أكثر من 50 ميكروغراما من مكملات فيتامين (د) في يوم واحد.

ويعد تناول الأسماك الزيتية أو البيض أو الفطر ، من الامور التي تزيد نسبة فيتامين (د) في الجسم .


المصدر : الامارات نيوز 

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