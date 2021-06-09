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الأربعاء، 09-06-2021 10:45 ص

لهذه الأسباب المفاجئة احرصوا على تناول هذا النوع من المكسرات

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الوكيل الإخباري _ يعتبر الكاجو من أفضل أنواع المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، فالكاجو غني بالبروتين والألياف والنحاس والكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والزنك، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله من أفضل المكسرات التي تحمي الجسم من العديد من الأضرار.


وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن هناك العديد من الفوائد للكاجو، التي يحصل عليها الجسم عند تناولك له، والتي منها ما يلي:

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1- يحافظ ويعزز صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بالجلطات أو انسداد الشرايين، ولذا تناولك له هام في حالة أنك تعاني من مشاكل القلب في العائلة.

 

2- كما أثبتت بعض الدراسات الطبية أن تناولك للكاجو هام في تقوية الأعصاب والحد من تعرضها لأي مشاكل في الصحة العامة الخاصة بالأعصاب.

 

3-حماية والحفاظ على صحة العضلات، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تحافظ بشكل كبير على صحة العضلات وتحد من تعرضها للترهل.

 

4- نظراً لاحتواء الكاجو على نسبة عالية من الحديد، فهذا يجعله من المكسرات الهامة في الحفاظ على خلايا كريات الدم الحمراء وهذا يعني الحد من التعرض لمشاكل نقص نسبة الهيموجلوبين في الجسم، وأيضا يساهم بشكل كبير في علاج الأنيميا.

 

5- يساهم بشكل كبير في تقوية العظام، وهذا الأمر يرجع السبب فيه إلى احتواء الكاجو على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يحمي العظام من التعرض للهشاشة أو ما شابه ذلك.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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