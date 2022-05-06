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الجمعة، 06-05-2022 03:02 م

لهذه الأسباب... لا يمكنك تخطي وجبة الافطار

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الوكيل الاخباري- تناول وجبة الإفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، والعشاء مثل الفقير، قول مأثور صاغته أخصائية التغذية الأمريكية أديل ديفيس وتناقلته الأجيال لتثبت الدراسات أهمية هذه المقولة.  

ويفيد أخصائيو التغذية أن بدأ اليوم بوجبة إفطار متوازنة، وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات الصحية والمزيج الصحيح من الفيتامينات والمعادن،  يساعد الجسم على العمل في أفضل حالاته، ويساهم في استقرار طاقة الجسم.

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وتفيد الدراسات أن  تخطي وجبة الإفطار، قد يساهم في حدوث مجموعة من المشكلات على المدى القصير والمدى الطويل، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية التي قد لا تعرفها عن تخطي وجبة الإفطار.

إبطاء عملية التمثيل الغذائي


خلصت دراسة نُشرت في The Journal of Nutrition إلى أن تناول الفطور باعتباره أكبر وجبة في اليوم يمنع زيادة الوزن، ويساهم  تناول الطعام في زيادة سرعة التمثيل الغذائي في اليوم والبدء باكرا، وعبر تناول وجبة الفطور باكرا حيث يكون الجسم أكثر كفاءة في إفراز الأنسولين وهضم الطعام، تزداد سرعة التمثيل الغذائي.

 

الشعور بالجوع
 تقول مؤسسة شركة Cultivate Nutrition ماري ستيوارت: "لا يمكن لوجبة الإفطار الصحية أن تمنحك الطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبدء يومك فحسب، بل يمكنها أيضا تثبيت مستويات السكر في الدم لدرء الشعور بالجوع والتهيج المرتبط به على مدار اليوم". وتوضح ستيوارت أن عدم تناول وجبة الإفطار، قد  يساهم في فشل خطة النظام الغذائي وذلك بسبب تقلبات السكر في الدم.

زيادة الوزن
وجدت الدراسات بشكل كبير أن تناول غالبية السعرات الحرارية اليومية في الصباح هو أفضل طريقة للتخلص من أرطال أو الحفاظ على وزن ثابت، وفقا لتقارير Life Hack  ومن ناحية أخرى يرتبط تناول وجبات أكبر مع اقتراب موعد النوم بزيادة الوزن.

وخلصت دراسة في جامعة سان رافاييل روما المفتوحة إلى أن التوقيت تناول الطعام أكثر أهمية من نوعية الطعام التي يتم تناولها في النظم الغذائية الصحيحة، وأظهرت الدراسة التي أجريت على 18 امرأة أن أولئك الذين استهلكوا معظم السعرات الحرارية في اليوم في النصف الأول من اليوم فقدوا المزيد من الوزن وحسنوا من حساسية الأنسولين.



 

 

لبنان24


 




 

 


 

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