لو لاحظت هذه العلامات على جسمك.. افحص الدورة الدموية

الوكيل الإخباري - يعد ضعف الدورة الدموية مشكلة شائعة ليست فقط مزعجة، بل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتك العامة وإذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية والجلطات الدموية وفشل القلب، على الرغم من إمكانية حدوث ضعف في الدورة الدموية بشكل متكرر، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، إلا أن هناك طرقًا لتقليل المخاطر.

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1 - لماذا يحدث ضعف الدورة الدموية؟

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب ضعف الدورة الدموية، في كثير من الأحيان تكون البداية بسبب حالة صحية مزمنة تؤدي إلى انخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، من المهم تذكر ضعف الدورة الدموية (انخفاض تدفق الدم) هو استجابة لحالة أو مرض، من أجل معالجته ، تحتاج إلى معرفة سبب حدوثه، أفضل شيء يمكنك فعله هو التواصل مع مقدم الرعاية الصحية لإجراء تقييم يمكن أن يساعد في تحديد السبب.

2 – أعراض الدورة الدموية الضعيفة

بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي التنميل (فقدان الإحساس / الإحساس) والوخز وتغيرات الجلد والألم والقروح التي تتعافى ببطء، الحالة التي يجب ذكرها هي مرض رينود الذي يتسبب في تقييد الأوعية الدموية (تضييقها) المصحوب بألم وتغير في اللون (الأكثر شيوعًا) في الأنف والأذنين واليدين والقدمين تبدو شاحبة أو مزرقة في الجلد الفاتح .



3 -من المعرضون للخطر؟

يمكن أن يتعرض أي شخص لخطر ضعف الدورة الدموية ، إذا كنت تعاني من حالة صحية أساسية مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو تدخين التبغ ،فأنت في خطر متزايد للإصابة بأمراض الشرايين الطرفية.



4 - كيفية المساعدة في علاج ضعف الدورة الدموية

أولاً وقبل كل شيء، الإقلاع عن التدخين، راجع جراح الأوعية الدموية الذي يمكنه فحص الشرايين والأوردة، فقدان الوزن والتحكم في مرض السكري.



5 - علامات تحذيرية يحاول جسمك إخبارك عن ضعف الدورة الدموية

قد تواجه مجموعة متنوعة من الأعراض مثل فقدان الإحساس ، والتغير في درجة الحرارة ، (البرودة) ، والتشنج ، وتساقط الشعر ، وتغيرات في أطرافك مثل الأصابع أو اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين أو أصابع القدم، ستصاب بألم عند الراحة أو عند القيام بنشاط ما، ستصاب بارتفاع ضغط الدم، ستصاب بدوار وتغيرات في الرؤية، يمكن أن تصاب بألم في صدرك.

اليوم السابع