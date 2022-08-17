الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 03:44 م

لو لاحظت هذه العلامات على جسمك.. افحص الدورة الدموية

tbl_articles_article_23687_3630bc7d4dd-c2c3-4d6e-858b-0ff032ebc9ab


الوكيل الإخباري - يعد ضعف الدورة الدموية مشكلة شائعة ليست فقط مزعجة، بل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتك العامة وإذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية والجلطات الدموية وفشل القلب، على الرغم من إمكانية حدوث ضعف في الدورة الدموية بشكل متكرر، خاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، إلا أن هناك طرقًا لتقليل المخاطر.

اضافة اعلان

 

1  - لماذا يحدث ضعف الدورة الدموية؟
هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب ضعف الدورة الدموية، في كثير من الأحيان تكون البداية بسبب حالة صحية مزمنة تؤدي إلى انخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، من المهم تذكر ضعف الدورة الدموية (انخفاض تدفق الدم) هو استجابة لحالة أو مرض، من أجل معالجته ، تحتاج إلى معرفة سبب حدوثه، أفضل شيء يمكنك فعله هو التواصل مع مقدم الرعاية الصحية لإجراء تقييم يمكن أن يساعد في تحديد السبب.

 

2 – أعراض الدورة الدموية الضعيفة
بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي التنميل (فقدان الإحساس / الإحساس) والوخز وتغيرات الجلد والألم والقروح التي تتعافى ببطء، الحالة التي يجب ذكرها هي مرض رينود الذي يتسبب في تقييد الأوعية الدموية (تضييقها) المصحوب بألم وتغير في اللون (الأكثر شيوعًا) في الأنف والأذنين واليدين والقدمين تبدو شاحبة أو مزرقة في الجلد الفاتح .

 

3 -من المعرضون للخطر؟
يمكن أن يتعرض أي شخص لخطر ضعف الدورة الدموية ، إذا كنت تعاني من حالة صحية أساسية مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو تدخين التبغ ،فأنت في خطر متزايد للإصابة بأمراض الشرايين الطرفية.


4 - كيفية المساعدة في علاج ضعف الدورة الدموية
أولاً وقبل كل شيء، الإقلاع عن التدخين، راجع جراح الأوعية الدموية الذي يمكنه فحص الشرايين والأوردة، فقدان الوزن والتحكم في مرض السكري.


5 -  علامات تحذيرية يحاول جسمك إخبارك عن ضعف الدورة الدموية
قد تواجه مجموعة متنوعة من الأعراض مثل فقدان الإحساس ، والتغير في درجة الحرارة ، (البرودة) ، والتشنج ، وتساقط الشعر ، وتغيرات في أطرافك مثل الأصابع أو اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين أو أصابع القدم، ستصاب بألم عند الراحة أو عند القيام بنشاط ما، ستصاب بارتفاع ضغط الدم، ستصاب بدوار وتغيرات في الرؤية، يمكن أن تصاب بألم في صدرك.

 

اليوم السابع 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
48b839ef0a

ما هي الوضعية الأمثل لتناول الأدوية؟ اليكم آخر الدراسات

201308051124600

تقليل الملح غراماً واحداً فقط...يحمي القلب

image

فاكهة قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية بنسبة 60% في غضون 24 ساعة

116160Image1-1180x677_d

ما هي أطعمة الدماغ الخمسة؟ إليكم التفاصيل

1632936350_577_34299_04_3

أسباب حول العين المفاجئ عند الاطفال

1336326410

هل يمكن أن ترفع أشعة الشمس من الشهية؟

أخبار متعلقة
تعبيرية

حقائق عن أمراض القلب تجهلها

فوائد-ومضار-أوراق-الجوافة

5 فوائد مختلفة لأوراق الجوافة

w5e7kle67kl6kukjkhmh

قلة النوم تؤذي القلب.. كيف نتجنب المتاعب؟

فوائد البطاطس الصحية-رئيسية واولى

تعرف على فوائد البطاطا الصحية للجسم

202284175651975P5

بدائل اصطناعية للدم تصلح الخلايا بعد توقف القلب

blood-cell-1

علاج ارتفاع كريات الدم الحمراء