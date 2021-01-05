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الثلاثاء، 05-01-2021 01:15 م

ليس للتسلية فقط.. تعرّف على الفوائد الصحية لـ الفشار

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الوكيل الإخباري _ يعد الفشار من المسليات التي يفضلها الكثير من الاشخاص ولا يقتصر على التسلية فقط بل يحتوي على فوائد صحية عديدة ، ابرزها :

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1- مصدر غنيّ بالألياف


2- يساعد على تعزيز حركة وصحة الجهاز الهضمي



3- تساعد على الشعور بالامتلاء، وزيادة الشعور بالشبع.


4- يعد مصدر جيّد بالمعادن والفيتامينات: لاحتوائه على مجموعة من المعادن الضرورية لعمل جسم الإنسان. ومنها المنغنيز، والفسفور، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، والبوتاسيوم.


5- يساعد على تحفيز الحركة الدودية للعضلات الملساء في الأمعاء، وإفراز العصارات الهضمية. مما يساهم في المحافظة على صحة عملية الهضم.


6-مصدر غني بمضادات الأكسدة

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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