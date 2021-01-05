ليس للتسلية فقط.. تعرّف على الفوائد الصحية لـ الفشار

الوكيل الإخباري _ يعد الفشار من المسليات التي يفضلها الكثير من الاشخاص ولا يقتصر على التسلية فقط بل يحتوي على فوائد صحية عديدة ، ابرزها :
1- مصدر غنيّ بالألياف
2- يساعد على تعزيز حركة وصحة الجهاز الهضمي
3- تساعد على الشعور بالامتلاء، وزيادة الشعور بالشبع.
4- يعد مصدر جيّد بالمعادن والفيتامينات: لاحتوائه على مجموعة من المعادن الضرورية لعمل جسم الإنسان. ومنها المنغنيز، والفسفور، والمغنيسيوم، والزنك، والحديد، والنحاس، والبوتاسيوم.
5- يساعد على تحفيز الحركة الدودية للعضلات الملساء في الأمعاء، وإفراز العصارات الهضمية. مما يساهم في المحافظة على صحة عملية الهضم.
6-مصدر غني بمضادات الأكسدة
المصدر : الامارات نيوز