ليس للتسلية فقط.. فوائد صحية مذهلة لبزر عباد الشمس

الوكيل الإخباري _ يمتلك بزر عباد الشمس خصائص مضادةٍ للأكسدة تساهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، فهو مادة صحية لا غنى عنها عدا عن كونه مصدر مهم للتسلية.
فوائد بزر عباد الشمس :
– يحتوي على تركيزٍ عالٍ من فيتامين هـ، وهو عبارةٌ عن مجموعةٍ من المركبات القابلة للذوبان في الدهون. ومضادات الأكسدة القوية.
– يقلل من عملية التأكسد التي تُسبّبها الجذور الحرة.
-يخفض نسب الكولسترول الكلّي، والحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.
– يحتوي على فيتامين ب6، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.
– يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وزيادة الشعور بالشبع.
-يعزيز فقدان الوزن ويساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.
-يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان؛ وذلك بسبب محتواها العالي من الألياف.
– يعزز صحة العضلات، والعظام، والغضاريف، والجلد، بسبب غناه بالبروتينات.
-غني بالفولات، وهو من الفيتامينات المهمّة بشكلٍ خاصّ خلال فترة الحمل.
– يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.
المصدر : الامارات نيوز