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الخميس، 17-06-2021 10:03 ص

ليس للتسلية فقط.. فوائد صحية مذهلة لبزر عباد الشمس

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الوكيل الإخباري _ يمتلك بزر عباد الشمس خصائص مضادةٍ للأكسدة تساهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، فهو مادة صحية لا غنى عنها عدا عن كونه مصدر مهم للتسلية.

فوائد بزر عباد الشمس :

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– يحتوي على تركيزٍ عالٍ من فيتامين هـ، وهو عبارةٌ عن مجموعةٍ من المركبات القابلة للذوبان في الدهون. ومضادات الأكسدة القوية.


– يقلل من عملية التأكسد التي تُسبّبها الجذور الحرة.

 

-يخفض نسب الكولسترول الكلّي، والحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

– يحتوي على فيتامين ب6، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.

 

– يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وزيادة الشعور بالشبع.

 

-يعزيز فقدان الوزن ويساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

 

-يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان؛ وذلك بسبب محتواها العالي من الألياف.

 

– يعزز صحة العضلات، والعظام، والغضاريف، والجلد، بسبب غناه بالبروتينات.

 

-غني بالفولات، وهو من الفيتامينات المهمّة بشكلٍ خاصّ خلال فترة الحمل.

 

– يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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