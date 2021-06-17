ليس للتسلية فقط.. فوائد صحية مذهلة لبزر عباد الشمس

الوكيل الإخباري _ يمتلك بزر عباد الشمس خصائص مضادةٍ للأكسدة تساهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، فهو مادة صحية لا غنى عنها عدا عن كونه مصدر مهم للتسلية.



فوائد بزر عباد الشمس :

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– يحتوي على تركيزٍ عالٍ من فيتامين هـ، وهو عبارةٌ عن مجموعةٍ من المركبات القابلة للذوبان في الدهون. ومضادات الأكسدة القوية.



– يقلل من عملية التأكسد التي تُسبّبها الجذور الحرة.



-يخفض نسب الكولسترول الكلّي، والحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.



– يحتوي على فيتامين ب6، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.



– يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وزيادة الشعور بالشبع.



-يعزيز فقدان الوزن ويساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.



-يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان؛ وذلك بسبب محتواها العالي من الألياف.



– يعزز صحة العضلات، والعظام، والغضاريف، والجلد، بسبب غناه بالبروتينات.



-غني بالفولات، وهو من الفيتامينات المهمّة بشكلٍ خاصّ خلال فترة الحمل.



– يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.



المصدر : الامارات نيوز