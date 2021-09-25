مأكولات تؤدي إلى الخرف تجنبها

الوكيل الإخباري - هل تعلمين أنّ بعض الأطعمة قد تتسبب في تآكل خلايا دماغك هذه المأكولات هي البرغر والبيتزا والبطاطا المقلية التي تؤدي إلى تلف الدماغ قبل الجسم فقد توصل باحثون إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة ومرض الخرف.

اضافة اعلان

الجميع يعرف أنَّ الوجبات السريعة تسبب السمنة، ما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. وتشير دراسات علمية أخرى إلى أن مرض السكري يمكن أن يُضعف بدوره وظائف الدماغ.



وتؤكد نتائج الدراسة الحديثة، والتي نشرت بالتفصيل في المجلة العلمية Frontiers in Neuroendocrinology، هذا الأمر، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تُظهر أن العلاقة المباشرة بين الوجبات السريعة واختلال وظائف الدماغ يمكن تصورها أيضاً حتى من دون الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



فإذا كنتِ تأكلين بشكل غير صحي، فإنكِ تزيدين بشكل مباشر من خطر إصابتك بمرض الخرف، حتى لو لم يكن هناك ما يشير إلى إصابتك بداء السكري. كما يوضح شيربوين: "يُظهر عملنا أن فقدان الخلايا العصبية يبدأ في وقت مبكر للغاية، لقد توصلنا إلى وجود علاقة واضحة بين تدهور أداء الدماغ وعادات نمط الحياة غير الصحية".

ووفقاً للباحثين، فإن أكثر من 30 بالمائة من سكان العالم البالغين يعانون حالياً من زيادة الوزن والسمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيعاني حوالي عشرة بالمائة من جميع البالغين من مرض السكري من النوع الثاني بحلول عام 2030.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

