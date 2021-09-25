السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

رئيس وزراء الهند: كورونا لقن العالم درسا

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

السبت، 25-09-2021 03:43 م

مأكولات تؤدي إلى الخرف تجنبها

sep23-036


الوكيل الإخباري - هل تعلمين أنّ بعض الأطعمة قد تتسبب في تآكل خلايا دماغك هذه المأكولات هي البرغر والبيتزا والبطاطا المقلية التي تؤدي إلى تلف الدماغ قبل الجسم فقد توصل باحثون إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة ومرض الخرف.

اضافة اعلان

 

الجميع يعرف أنَّ الوجبات السريعة تسبب السمنة، ما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. وتشير دراسات علمية أخرى إلى أن مرض السكري يمكن أن يُضعف بدوره وظائف الدماغ.


وتؤكد نتائج الدراسة الحديثة، والتي نشرت بالتفصيل في المجلة العلمية Frontiers in Neuroendocrinology، هذا الأمر، بل وتذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تُظهر أن العلاقة المباشرة بين الوجبات السريعة واختلال وظائف الدماغ يمكن تصورها أيضاً حتى من دون الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.


فإذا كنتِ تأكلين بشكل غير صحي، فإنكِ تزيدين بشكل مباشر من خطر إصابتك بمرض الخرف، حتى لو لم يكن هناك ما يشير إلى إصابتك بداء السكري. كما يوضح شيربوين: "يُظهر عملنا أن فقدان الخلايا العصبية يبدأ في وقت مبكر للغاية، لقد توصلنا إلى وجود علاقة واضحة بين تدهور أداء الدماغ وعادات نمط الحياة غير الصحية".

 

ووفقاً للباحثين، فإن أكثر من 30 بالمائة من سكان العالم البالغين يعانون حالياً من زيادة الوزن والسمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيعاني حوالي عشرة بالمائة من جميع البالغين من مرض السكري من النوع الثاني بحلول عام 2030.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20970558591420520504-lhwr_m_ltfl_shl_tryq_ltrbyth_0

عادات تفسد أخلاق طفلك

289301-vm-pulmonary-embolism

اعراض جلطة الرئة

316_mqwm_0

أفضل تمارين المقاومة لشد الجسم

sep23-015a

أعراض السكر المرتفع

3210

طرق لتعزيز الحالة النفسية

tbl_articles_article_25514_726435141a1-c659-4db2-8e8f-907f26c279d1

كيفية علاج الكيس الدهني بالعين

أخبار متعلقة
رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز أثناء الدراسة - صورة رئيسية وصورة اولى

رجيم صحي يمنع زيادة الوزن ويقوي التركيز أثناء الدراسة

دايت

أطعمة تعيق خسارة الوزن

الىاىاى

حمية مايند النظام الغذائي الافضل للدماغ

f6fcd8aae6ecf7cef41dd0f3f011be53-736x405

أطعمة ابتعد عنها للحفاظ على صحتك بعد سن الـ60

muscle-hypertrophy

خبيرة تغذية روسية تصنف أفضل 5 أطعمة لنمو العضلات

GettyImages-elenaleonova

4 أشياء لا يجب فعلها على معدة فارغة بينها مضغ العلكة