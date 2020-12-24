الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 01:09 م

مؤشرات تدل على أن فيروس كورونا هاجم القلب

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الوكيل الاخباري - يعتقد الكثيرون أن عدوى كورونا هي مرض تنفسي فقط، لكن الأبحاث أثبتت بأن الفيروس يمكن أن يهاجم القلب والرئتين، وإلحاق الضرر بهما بشكل كبير.

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وقد أكدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، على أن مرضى كورونا قد يعانون من الأعراض التالية إذا هاجم الفيروس القلب، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:


- تورم في الساق
- آلام في الساق
- احمرار الجلد أو تغير لون البشرة
- شعور بالدفء في الساق المصابة
- الضغط في الصدر أو الذراعين
- الغثيان
- ضيق في التنفس
- العرق البارد
- الإعياء

 

شاشة نيوز

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