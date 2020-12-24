مؤشرات تدل على أن فيروس كورونا هاجم القلب

الوكيل الاخباري - يعتقد الكثيرون أن عدوى كورونا هي مرض تنفسي فقط، لكن الأبحاث أثبتت بأن الفيروس يمكن أن يهاجم القلب والرئتين، وإلحاق الضرر بهما بشكل كبير.

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وقد أكدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ، على أن مرضى كورونا قد يعانون من الأعراض التالية إذا هاجم الفيروس القلب، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:



- تورم في الساق

- آلام في الساق

- احمرار الجلد أو تغير لون البشرة

- شعور بالدفء في الساق المصابة

- الضغط في الصدر أو الذراعين

- الغثيان

- ضيق في التنفس

- العرق البارد

- الإعياء



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