مؤشرات لارتفاع ضغط الدم.. لا تهملها

الوكيل الاخباري - ارتفاع ضغط الدم هو حالة صحية شائعة تصيب الكثير من الاشخاص ويمكن أن تهدد الحياة في حال لم يتم علاجها والسيطرة عليها في الوقت المناسب.



ويسبب ارتفاع ضغط الدم زيادة في الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية في جسم الانسان، ويمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات القاتلة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



ومن الضروري تشخيص ارتفاع ضغط الدم في وقت مبكر لتجنب المضاعفات الخطيرة المذكورة، ولكن هناك بعض الأعراض التي يجب عدم إهمالها، والتي يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



وإذا كنت تعاني من ألم مفاجئ في الصدر فقد يكون ذلك مؤشراً على ارتفاع ضغط الدم، كما أبلغ بعض المرضى عن صداع شديد بشكل غير عادي، فضلاً عن الغثيان والرغبة بالتقيؤ، و قد يصاب المريض أيضاً بالقلق بشكل مفاجئ، مصحوباً بضيق في التنفس، وفي الحالات الشديدة قد يتعرض المريض لنوبات إغماء أو فقدان كامل للوعي.



وإذا ظهرت لديك أي من هذه الأعراض الرئيسية، وكنت تعلم أنك تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فعليك طلب المساعدة الطبية على الفور، وقد تحتاج إلى علاج في المستشفى إذا كان ضغط دمك مرتفعاً بشكل كبير.



وعادة ما يكون ضغط الدم الطبيعي في حدود 120/80 ميلي متر زئبقي، وفي حال ارتفع هذا الرقم إلى 180/120 فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأوعية الدموية، ويفشل القلب في ضخ الدم بشكل فعال في الجسم.



ويمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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