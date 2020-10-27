مؤشرات هامة تدل على أنك تعاني من مشكلة فرط النوم

الوكيل الاخباري - قال عالم النفس البيئي "لي تشامبرز"، إن فرط النوم هو حالة تجعلك تشعر بالنعاس طوال اليوم، ويُعرف أيضًا بالنعاس المفرط أثناء النهار.



يحدث فرط النوم الأساسي عادةً بسبب مشاكل في الدماغ تتحكم في وظائف النوم والاستيقاظ. ويحدث فرط النوم الثانوي نتيجة لحالات طبية أخرى تسبب قلة النوم مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.



يمكن أن يحدث فرط النوم أيضاً نتيجة لانخفاض وظيفة الغدة الدرقية أو إصابة دماغية، كما يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى الإصابة بفرط النوم.



فيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تدل على الإصابة بفرط النوم:



- الطاقة المنخفضة.









- الشعور بالانزعاج.





- فقدان الشهية.









- القلق.





- صعوبة تذكر الأشياء.





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