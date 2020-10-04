مؤشرات هامة تدل على وجود بق الفراش في منزلك

الوكيل الاخباري - تحدث لدغات بق الفراش ليلاً مما يجعل من الصعب للغاية اكتشاف الإصابة. تعيش الحشرات الصغيرة في الشقوق داخل وحول المراتب والأسرّة وتتغذى على الجلد المكشوف أو الدم. وبما أن هذه المخلوقات الماصة للدماء يصعب اكتشافها، يمكن التعرف على وجودها عن طريق بعض المؤشرات.



فيما يلي ثلاث علامات رئيسية تدل على وجود بق الفراش، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية:



- رائحة غير عادية:

قد يعني شم رائحة معينة تنبعث من غرفة النوم، وجود بق الفراش، إذ تُطلق هذه الحشرات روائح تدعى الفيرومونات. كما أن هذه الروائح قد تنجم عن براز بق الفراش.



- علامات جديدة على الجلد:

قد تظهر على الجلد علامات غير عادية في أي مكان من الجسم جراء لدغات البق، وتميل هذه العلامات إلى أن تكون حمراء وبارزة، وتظهر فجأة.

وتشمل أعراض اللدغات، الحكة على الوجه والرقبة والذراعين واليدين، وردود فعل تحسسية شديدة في حالات نادرة.



- البقع على ملاءات السرير:

إذا لم تتمكن من اكتشاف البق بسهولة، يمكنك البحث عن بقع صغيرة بنية أو سوداء على ملاءات السرير، والتي يمكن أن تنجم عن براز الحشرات الجاف. قد تلاحظ أيضاً بقع الدم، والتي يمكن أن تحدث عند تعرض الحشرة للسحق أثناء النوم.

يتخلص بق الفراش من جلده أثناء نموه، لذلك قد تلاحظ أيضاً وجود آثار على السرير وحوله.

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