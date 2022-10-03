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الإثنين، 03-10-2022 01:53 م

مادة غذائية تساعد على النوم بلا أرق

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الوكيل الإخباري-أوصت  خبيرة النوم ماري جريس تايلور بتناول كمية من نوع معين من المكسرات، وهي اللوز البرازيلي، للمساعدة على النوم.

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وقالت أنه في حين أن الكثيرين يكافحون من أجل الحصول على نوم كاف، من 7 إلى 8 ساعات نوم كل ليلة، إلا أن هناك سلسلة من خيارات نمط الحياة التي تتراكم معا وتجعلنا نعاني من التقلبات والحرمان من النوم، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "إكسبريس" Express.


وتابعت بالقول: "ربما تعلم أن الابتعاد عن الكافيين في الساعات القليلة التي تسبق وقت النوم يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالات حصولك على نوم جيد ليلا، لكن النوم الجيد لا يتعلق فقط بتجنب الأطعمة أو المشروبات الخاطئة.

 

ويمكن أن تساعدك بعض الأطعمة في الواقع على النوم بشكل أفضل وتمنعك من الشعور بالقلق أثناء الليل".

 

وقالت: "هذه واحدة من أفضل مصادر السيلينيوم، وهي مغذيات دقيقة يفتقر إليها الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم. وتحتوي هذه المكسرات أيضا على معادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم. واللوز البرازيلي مفيد بشكل خاص للنباتيين، لأن معظم مصادر السيلينيوم الأخرى تعتمد على الحيوانات".

ودعم موقع "هيلثلاين" Healthline الخاص بالشؤون الصحية هذه النصائح، مؤكداً أن "اللوز البرازيلي هو واحد من أفضل مصادر السيلينيوم. وأونصة واحدة، أو نحو ست إلى ثماني حبات من هذا الجوز، تحتوي على نحو 544 ميكروغراما من السيلينيوم".

 

إلا أن تايلور حذرت من أهمية التأكد من تناول حصة من اللوز البرازيلي بضع مرات في الأسبوع لتجنب سمية السيلينيوم.


ولا يحتاج جسم الإنسان إلى كميات زائدة من السيلينيوم، حيث إنه بالنسبة للبالغين العاديين، لا يتطلب الأمر سوى نحو 55 ميكروغراما في اليوم. بينما تحتاج النساء الحوامل ما بين 60 و70 ميكروغراما من السيلينيوم.


وبالإضافة إلى المساعدة على النوم، يحتوي السيلينيوم على خصائص صحية أخرى. ويمكن أن يساعد في تكوين الحمض النووي والتكاثر والتمثيل الغذائي لهرمون الغدة الدرقية والحماية من العدوى.

 

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