مادة غذائية لحرق دهون البطن

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة فعالية مسحوق الزنجبيل في العمل على تقليل الدهون الحشوية لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

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شملت الدراسة المنشورة في مجلة "International Journal of Environmental Research and Public Health"، نماذج من الفئران، حيث استخدم مسحوق الزنجبيل لتحضير مشروب ساخن مع الماء، واتبعت مجموعة الفئران واحدًا من ثلاثة أنظمة غذائية لمدة 7 أسابيع، والتش شملت:



- نظام غذائي منخفض الدهون.

- نظام غذائي عالي الدهون.

- نظام غذائي عالي الدهون مكمل بمسحوق الزنجبيل.



وبعدها، شهدت مجموعة الزنجبيل انخفاضًا في الأنسجة الدهنية الحشوية وأيضًا، في مستويات الالتهاب، فضلًا عن تمكن الفئران من إنقاص الوزن خلال أسابيع.



وتشير نتائج التجارب البشرية إلى أن تناول الزنجبيل يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، فضلًا تحسين معدل الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم.





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