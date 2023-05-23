ماذا تخبرك رائحة جسمك عن صحتك؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن تؤثر عدة عوامل، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي على الجلد والأدوية وسوء النظافة والهرمونات والطعام، على رائحة الجسم.







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مزيلات العرق والعطور يمكن أن تخفي الروائح الكريهة، لكن رائحة الجسم يمكن أن تصبح مؤشرا على الإصابة بمشكلة صحية، حسبما نشر موقع "Mirror".



ماذا تكشف رائحة الجسم؟

1- مشكلات في الكلى

تعتبر الكلى ضرورية للتخلص من السموم والفضلات من الجسم عن طريق البول، ويتحلل البروتين في الجسم وينشأ منتجًا سامًا يسمى الأمونيا.



يتم تحويل الأمونيا بعد ذلك إلى نفايات أقل سمية تسمى اليوريا والتي يتم التخلص منها عادة عند التبول.



إذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح، فقد لا تتمكن من التخلص من اليوريا، ويجعل تراكم اليوريا في الجسم رائحة الأنفاس والعرق مثل رائحة البيض.



2- مشكلات في الكبد

قد تكون رائحة تشبه البول في الأنفاس أيضًا علامة على أن الكبد لا يعمل بشكل جيد.



يؤدي الكبد وظائف مهمة، بما في ذلك تكوين الصفراء للمساعدة في هضم الطعام وتخليص الجسم من المواد الضارة.



3- الحماض الكيتوني السكري

الحماض الكيتوني السكري (DKA) يمكن أن يؤدي إلى رائحة تشبه روائح الفواكه أو طلاء الأظافر في الأنفاس بشكل ملحوظ للغاية.



الحماض الكيتوني السكري حالة خطيرة تحدث عندما يفتقر الجسم إلى الأنسولين، فيبدأ في حرق الدهون بدلاً من الجلوكوز للحصول على الطاقة.



4- مشكلات في الرئة أو الفم

من الطبيعي أن تنشأ رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ، لكن الرائحة الكريهة التي لا تزول حتى بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة قد تشير إلى وجود مشكلة صحية.



يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي رائحة كريهة في اللعاب والنفس، كما يمكن أن يسبب السل أيضًا رائحة كريهة بشكل ملحوظ، وقد تكون رائحة الفم أيضًا علامة على أمراض اللثة أو التهاب الحلق.



5- مشكلات الأمعاء

من الممكن أن يمنع انسداد الأمعاء الدقيقة أو الغليظة مرور بعض المواد الغذائية أو السوائل، كذلك فإن الانسداد الكامل حالة خطيرة تهدد الحياة، وقد تتسبب في تمزق الأمعاء إذا لم يتم علاجها.



في هذه الحالات، تصبح رائحة النفس قوية وسيئة للغاية، حيث تشبه رائحة البراز إلى حد كبير.



6- مشكلات المسالك البولية

يمكن أن تسبب البكتيريا التي تدخل المسالك البولية مشكلات، مثل التهاب المسالك البولية (UTI)، بالإضافة إلى تعكير لون البول أو الألم أو الحرقان عند التبول، قد تظهر رائحة قوية كريهة في البول.



الكونسلتو الطبي

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