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الأربعاء، 09-12-2020 01:39 م

ماذا تعرف عن الثوم الأسود وفوائده الخارقة؟

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الوكيل الاخباري - الجميع منّا يعرف الثوم العادي، ولكن ما هو الثوم الأسود؟ وما هي فوائده؟ وهل يتفوق في قيمته الغذائية على الثوم العادي؟ ، للثوم العادي الكثير من الفوائد التي يطول شرحها، ولكن ماذا عن الثوم الأسود؟ ما هو وما هي فوائده واستخداماته؟

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* ما هو الثوم الأسود؟
الثوم الأسود هو ثوم عادي تم تعريضه للرطوبة والحرارة بدرجات معينة ولفترات مطولة محسوبة، قد تصل 40 يوماً متواصلاً، ومع الوقت تبدأ بعض المركبات في الثوم بالتحلل والتفكك، ليخسر الثوم نكهته اللاذعة المعتادة ويبدأ باكتساب نوع من المذاق الحلو.

 

وعند تحول الثوم العادي إلى ثوم أسود، فإن قيمة الثوم الناتج الغذائية تختلف بعض الشيء عن الثوم العادي.


ومن الجدير بالذكر أن عملية تحضير وصناعة الثوم الأسود هي عملية معقدة بعض الشيء وليست سهلة، ما يجعل إيجاد هذا النوع من الثوم في الأسواق العادية أمراً صعباً.


* القيمة الغذائية للثوم الأسود:
يحتوي الثوم الأسود على كميات مركزة من مضادات الأكسدة المهمة، بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن محتوى الثوم الأسود من مضادات الأكسدة يفوق محتوى الثوم الأبيض العادي.


* تحتوي كل ملعقتين كبيرتين من الثوم الأسود على:
40 سعراً حرارياً.
2 غرام من الدهون.
1 غرام من الألياف الغذائية.
160 ملغراماً من الصوديوم.
2.2 ملغرام من فيتامين سي.
20 ملغراماً من الكالسيوم.
1 غرام من البروتين.


ومن الجدير بالذكر، أن الثوم الأسود يحتوي على سعرات حرارية وألياف أكثر من تلك الموجودة في الثوم الأبيض.


* فوائد الثوم الأسود:
1- مكافحة مرض السرطان.
2- علاج مرض السكري.
3- تعزيز صحة جهاز الدوران.
4- تحسين المناعة.
5- صحة الدماغ.
6- شفاء الكبد المتضرر.
7- مكافحة تساقط الشعر.

 

* صلاحية وتخزين الثوم الأسود:
إذا ما تم حفظ الثوم الأسود في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق لا يدخله هواء، فمن الممكن أن يبقى الثوم صالحاً للاستهلاك فترة تقارب 30 يوماً.

وإذا ما أردت حفظه لوقت أطول، تستطيع وضع نوع من الأقمشة الماصة حوله لامتصاص الرطوبة وتخفيفها قدر الإمكان.


* تحذيرات ومخاطر:
مع أن الثوم الأسود يعتبر آمناً عموماً، إلا أن عليك أن تحذر من بعض الأمور، مثل:
- تهيج الجهاز الهضمي وظهور أعراض مثل: النفخة، الإسهال، الحموضة.
- ظهور رائحة جسم مزعجة.
- يجب على الأشخاص الذين يتحسسون من الثوم العادي أن يتجنبوا كذلك تناول الثوم الأسود.
- لا ينصح بتناول الثوم الأسود مع الأدوية المميعة للدم، فقد يزيد هذا من فرص حصول نزيف لدى المريض.

 

البيان

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