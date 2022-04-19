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الثلاثاء، 19-04-2022 10:34 ص

ماذا تفعلين عند انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام

انخفاض سكر الدم بسبب الصيام يسبب انخفاض ضغط الدم


الوكيل الإخباري - ماذا تفعلين عند انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام، عادة ما تصاب المرأة الصائمة بانخفاض في ضغط الدم أثناء الصيام نتيجة الإمتناع عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة، وهو ما قد يُسبب الدوار والغثيان وعدم الإتزان.

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يساهم الصيام في خفض نسبة الكوليسترول والسيطرة على مستوى سكر الدم، ولكن نتيجة طول ساعات الصيام قد يحدث خلل في توازن نسبة الأملاح بالدم وانخفاضها لدى بعض السيدات، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام.


هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام، والذي يمكن علاجه من خلال علاج هذه الأسباب أو التخفيف من حدتها، وهو ما سوف نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم بناء لمعلومات جمعناها من موقع "الطبي".

 

حسب الموقع المختص، فإن ضغط الدم هو القوة اللازمة لضخ الدم من القلب في الشرايين، ويؤثرمعدل ضغط الدم في معدل ضربات القلب، وعملية التنفس، ودرجة حرارة الجسم. ويتم قياس ضغط الدم بالأرقام، فالمعدل الطبيعي لضغط الدم هو 120/80 مليمتر زئبق، وتعد القراءات حول هذه القيم أيضاً طبيعية في الغالب.


ولانخفاض ضغط الدم أثناء الصيام أسباب عدة تتراوح في شدتها وخطورتها، وفي حال عدم علاج الإنخفاض الحاد لضغط الدم فإنه قد يسبب النوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

 

ومن أسباب انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام:

 

1 - قلة وسوء التغذية، خاصة في حال عدم تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة في وجبتي الإفطار والسحور.
2 - نقص السوائل وعدم شرب كمية كافية من الماء ما بين الإفطار والسحور.
3 - إنخفاض مستوى السكر في الدم.
4 - عدم الحصول على قسط كاف من النوم والراحة.
5 - التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أثناء الصيام.

 

أما أعراض انخفاض ضغط الدم أثناء الصيام فيمكن تلخيصها بالآتي:

 

1 - الدوار أو الدوخة، وفي حالات هبوط الضغط الحاد قد يتعرض الشخص للإغماء.
2 - تشوش الرؤية.
3 - الإسهال والقيء.
4 - صعوبة التنفس.
5 - التعب والضعف.
6 - العطش والجفاف.
7 - تغيرات في ضربات القلب.

 

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