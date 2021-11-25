ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم

الوكيل الإخباري - تحدثت خبيرة التغذية الروسية ألكسندرا لابينا عن الخصائص المفيدة متعددة الأوجه الليمون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".

اضافة اعلان



وقالت: "الليمون يحسن الهضم، يزيد الشهية، يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، يخفف من التقلصات ويمنع تكوين الأورام السرطانية. يستخدم الليمون في معظم الحالات لمحاربة نزلات البرد والسعال. وهو أيضًا منتج مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا".



ومع ذلك، أضافت خبيرة التغذية أنه لا يمكن للجميع تناول الليمون. إنها مادة مسببة للحساسية (شيء يجب مراعاته لمن لديهم حساسية من الحمضيات). يجدر أيضًا التخلي عن الليمون في حالة الإصابة بأمراض الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي.

سبوتنيك عربي