ماذا يحدث إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل

الوكيل الإخباري - قالت خبيرة التغذية سفيتلانا بانتشينكو لـ "سبوتنيك" إن الاستهلاك اليومي لكميات كبيرة من القهوة يؤثر سلبًا على عمل الكبد والغدة الدرقية.

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وأضافت: "أوصي الجميع بالتخلي عن القهوة لمدة أسبوعين على الأقل (كتجربة). يمكن أن تؤدي القهوة إلى تعطيل إفراز المعدة بشكل كبير، وبالتالي، سيتم امتصاص البروتينات والحديد من الطعام بشكل أسوأ، وستبدأ البكتيريا المسببة للأمراض بالنمو".



وتابعت: "كوبان أو ثلاثة أكواب من حبوب القهوة الكاملة العطرية عالية الجودة يوميًا يمكن أن تكون مصدرًا للسيروتونين (هرمون الفرح) وترفع الحالة المزاجية، وفي حالة الإكثار من تناولها، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات النوم والتهيج والطاقة والتأرجح العاطفي. "القهوة هي أيضا من مضادات الأكسدة. تعزز طرد المعادن من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تتذكر أن القهوة تسبب الإدمان".

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