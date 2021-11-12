الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 10:56 ص

ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة زبيب يوميا؟

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الوكيل الاخباري- أعلنت الدكتورة آنا ميليخينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الزبيب يخفض مستوى الكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

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وتنصح الخبيرة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول 25 غرام منه في اليوم.

وتقول: "يحتوي الزبيب على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وتخفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسن مرونة الأوعية الدموية وبذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية".

وتشير الخبيرة إلى أن أنواع العنب الحمراء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع البيضاء.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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