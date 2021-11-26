الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 08:37 م

ماذا يحدث لجسدك عندما تتناول المعكرونة كل يوم؟

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الوكيل الاخباري - حذرت أخصائية التغذية الروسية، أناستاسيا غافريكوفا من تناول المعكرونة كل يوم لأسباب خطيرة، مشيرة إلى ضرورة تنوع الغذاء.

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وقالت غافريكوفا: إن "90% من جميع أنواع المعكرونة تحتوي على الغلوتين ، والذي يمكن أن يؤدي استخدامه بكميات كبيرة إلى متلازمة القولون العصبي وأمراض المناعة الذاتية ومشاكل الجلد.


وأضافت: "إذا كنت تأكل المعكرونة كل يوم، فلن تتلقى العناصر الغذائية الموجودة، في الحبوب، مثلا... لذلك، إذا كنت تحب المعكرونة، فقم بتحليل ما إذا كان لديك أي مشاكل في الجهاز الهضمي، المناعة الذاتية الأمراض، كيف تبدو بشرتك، سواء كنت تعاني من زيادة الوزن أم لا".

سبوتنيك

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