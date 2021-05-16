ماذا يحدث لجسمك إذا بدأت صباحك بشرب شاي ورق الغار؟

الوكيل الاخباري - تستخدم أوراق الغار منذ قديم الزمان في المجالات الطبية نظرا لرائحتها العطرية المميزة وخصائصها الفريدة، وغالبا ما تستخدم أيضا لتعزيز الطعم والمذاق الشهي للعديد من الأطعمة.

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تعتبر أوراق الغار مصدرا رائعا لمضادات الأكسدة، وفيتامينات A و C والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذا ما يجعلها رائعة للجهاز الهضمي، كما أنها مدرة للبول وتحقق العديد من الفوائد للجسم، وذلك وفقا لما نشره موقع "هيلث شوتس" الطبي.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بشرب شاي ورق الغار يوميا في الصباح الباكر للعديد من الأسباب، وتشمل ما يلي:



- أولا: كشفت دراسة طبية أن أوراق الغار تحسن مستوى الجلوكوز والدهون للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، لذا فإن هذا المشروب فعال للغاية لهؤلاء الأشخاص، ويحسن حساسية الأنسولين.



- ثانيا: من المعروف أيضا أن أوراق الغار تعمل على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز الجهاز الهضمي وتعزيز التبول، كما أنها فعالة جدا في منع الإمساك.

- ثالثا: يعتبر شاي ورق الغار مفيدا جدا لصحة القلب، وذلك بسبب تركيبته القوية من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والحديد، إذ تساعد هذه العناصر الغذائية في تعزيز صحة القلب وكذلك خفض ضغط الدم.



- رابعا: نظرا لأن شاي ورق الغار مصدرا لفيتامين C، فهو أيضا مفيد لجهاز المناعة وله خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يسهم في منع العدوى ومنع إصابة الجسم بالالتهابات.



- خامسا: تحتوي أوراق الغار أيضا على فوائد القرفة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتلك الأوراق السحرية أيضا خفض مستويات التوتر لديك، ويعتمد البعض أيضا شاي ورق الغار لعلاج السرطان.

سبوتنيك