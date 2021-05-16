الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء حملة للتطعيم ضد كورونا لمدارس القطاع الخاص في عمّان وإربد الأربعاء

تعميم بخصوص تجديد تصاريح التنقل

آخر ما كتبه شهيدان في غزة قبل أن يرتقيا- شاهد

شاهد نيابة عامة: مستشفى السلط طلب التزود بالأكسجين مرتين قبل نفاده

33 شهيداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة

الصحة: الفرق في الحالات النشطة لكورونا سببه اعتماد أسبوعين مدة الشفاء

تونس.. وقفة تضامنية مع فلسطين تتحول إلى مسيرة حاشدة

202 شهيد حصيلة عدوان الاحتلال في فلسطين

السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان وإفريقيا

الخارجية : نتابع اعتقال أردنيين تسللا إلى حدود الأراضي الفلسطينية

الأحد، 16-05-2021 03:00 م

ماذا يحدث لجسمك إذا بدأت صباحك بشرب شاي ورق الغار؟

db02cb0e-1d8d-4a6c-8b00-192bace47b0b


الوكيل الاخباري - تستخدم أوراق الغار منذ قديم الزمان في المجالات الطبية نظرا لرائحتها العطرية المميزة وخصائصها الفريدة، وغالبا ما تستخدم أيضا لتعزيز الطعم والمذاق الشهي للعديد من الأطعمة.

اضافة اعلان

تعتبر أوراق الغار مصدرا رائعا لمضادات الأكسدة، وفيتامينات A و C والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذا ما يجعلها رائعة للجهاز الهضمي، كما أنها مدرة للبول وتحقق العديد من الفوائد للجسم، وذلك وفقا لما نشره موقع "هيلث شوتس" الطبي.

 

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بشرب شاي ورق الغار يوميا في الصباح الباكر للعديد من الأسباب، وتشمل ما يلي:

- أولا: كشفت دراسة طبية أن أوراق الغار تحسن مستوى الجلوكوز والدهون للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، لذا فإن هذا المشروب فعال للغاية لهؤلاء الأشخاص، ويحسن حساسية الأنسولين.


- ثانيا: من المعروف أيضا أن أوراق الغار تعمل على تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز الجهاز الهضمي وتعزيز التبول، كما أنها فعالة جدا في منع الإمساك.

 

- ثالثا: يعتبر شاي ورق الغار مفيدا جدا لصحة القلب، وذلك بسبب تركيبته القوية من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والحديد، إذ تساعد هذه العناصر الغذائية في تعزيز صحة القلب وكذلك خفض ضغط الدم.


- رابعا: نظرا لأن شاي ورق الغار مصدرا لفيتامين C، فهو أيضا مفيد لجهاز المناعة وله خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، مما يسهم في منع العدوى ومنع إصابة الجسم بالالتهابات.


- خامسا: تحتوي أوراق الغار أيضا على فوائد القرفة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتلك الأوراق السحرية أيضا خفض مستويات التوتر لديك، ويعتمد البعض أيضا شاي ورق الغار لعلاج السرطان.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ىتا

أغذية تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي

man-insomnia-YB6KDSS-scaled

مرض خطير يرتبط بأسلوب ووقت النوم

277407_Large_20141022115741_20

لمحاربة الالتهاب.. خبراء يكشفون أفضل طريقة لتجفيف الجسم بعد الاستحمام

234210_3d8

كيف تتعافى من الصدمات النفسية بعد فقدان شخص عزيز؟

121-150546-honey-and-benefits_700x400

ماذا يحصل في جسم الإنسان عند تناوله ملعقة عسل يوميا

دماغ

سبع طرق لإبطاء شيخوخة الدماغ

أخبار متعلقة
db29b7ddbafc00e18215482c024a20a1

دراسة.. يمكنك تناول المعكرونة وخسارة الوزن

2018_2_27_15_17_45_344

'الرهاب الاجتماعي' أسبابه وطرق علاجه

11-228

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

01-1-1200x675

دراسة: تناول الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

cb53dda495f261790de4b9ad119f0077

تحذيرات صحية بشأن الاستحمام كل يوم!

5edf37de4236040cda08f851

تحذير من مخاطر الأطعمة خالية الدسم