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السبت، 09-10-2021 10:43 ص

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة على العشاء يوميا؟

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الوكيل الاخباري - يعتبر التفاح من أكثر أنواع الفواكه شعبية، كما أنه يشتهر بفوائده الصحية الكبيرة وذلك لغناه بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم والتي تغنيك عن زيارة الطبيب.

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عدد موقع "ميد بورتال" الصحي مجموعة من الفوائد التي يقدمها التفاح لعدد من أعضاء الجسم، مع تأكيد من العلماء بأن نمط الغذاء الصحي يجب أن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية.

يحمي تناول التفاح النيء والمجفف من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وذلك لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان (البكتين) ومضادات الأكسدة التي تحمي من التلف.

 

وأكد الأطباء فوائد مركبات الفلافونيد الموجود في التفاح لصحة القلب ودوره في الوقاية من السكتة الدماغية، ويحذر العلماء أن عصير التفاح لايمتلك هذا التأثير.

وتساهم الألياف الموجودة في التفاح في إنقاص الوزن، ويعمل المؤشر المنخفض لنسبة السكر في التفاح على تنظيم سكر الدم ومستويات الأنسولين، ولا يسبب الجوع أو الإفراط في تناول الطعام، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ما يجعل من التفاح وجبة خفيفة جيدة ومفيدة للحفاظ على وزن صحي، بالإضافة إلى ذلك يحمي التفاح من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.


وتؤكد الدراسات أن نمط الحياة الصحي وتحسين النظام الغذائي يمنعان ثلث حالات مرض السرطان، حيث أن مضادات الأكسدة والألياف تحمي من تلف الحمض النووي، ووجد تحليل تلوي كبير أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من التفاح هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان الثدي، كما أن لديه القدرة على حماية البنكرياس من التلف.


ويقدم التفاح النيء الكثير من الفوائد، كما ينصح العلماء بعدم تقشير التفاح حيث أن الكثير من المواد الصحية موجودة في قشرة التفاح، ويستفيد الجسم من التفاح المجفف والعصير الطازج والعصير الخالي من السكر، ولا يصنف خبراء التغذية فطائر التفاح المحاطة بالسكر والكربوهيدرات على أنها طعام صحي.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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