الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

التربية تنشر رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

خلية الأزمة تنشر إجراءات تحفيزية لمتلقي اللقاح - وثائق

وفيات كورونا في المملكة تفوق وفيات السرطان

السفير الأردني في سلطنة عمان يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

عاجل

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

الأربعاء، 28-04-2021 12:55 م

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت حفنة من الزبيب يوميا؟

maxresdefault


الوكيل الاخباري - كشفت الأخصائية الروسية في الغدد الصماء، تاتيانا بوشاروفا، عن فوائد ومخاطر الزبيب، كما أوضحت كيف يمكن أن يشكل العنب خطرا على صحة الإنسان.

اضافة اعلان

وقالت الخبيرة، إن 100 غرام من الزبيب تحتوي على 300 سعرة حرارية، ولكنه مقابل هذا، يحتوي على نسبة عالية من السكر تصل إلى 59%، لذلك لا ينصح الأشخاص، الذين يعانون من السكري أو السمنة بتناوله.


وتابعت: "بالطبع الزبيب أكثر فائدة من الحلويات الأخرى، لأنه يحتوي على 80% من الفيتامينات الموجودة في العنب الطازج. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم حوالي 850 ملليغرام في 100 غرام. والبوتاسيوم ضروري لعمل القلب والأوعية الدموية والكلى بصورة طبيعية. وبفضل عنصر البوتاسيوم يمكن اعتبار الزبيب مدر خفيف للبول، يساعد على إخراج السموم من الجسم. كما تحتوي 100 غرام من الزبيب على 3 ملليغرامات من عنصر الحديد، وهذا يعادل 20% من حاجة الجسم اليومية لهذا العنصر. لذلك ينصح من يعاني من فقر الدم، ومن يتطلب عمله بذل مجهود كبير بتناول الزبيب يوميا، لأنه مصدر جيد للحصول على الطاقة".

 

وأضافت أن الزبيب يحتوي على مجموعة فيتامينات "ب"، التي تعزز الجهاز العصبي، لذلك تناول كمية صغيرة منه مفيد للنساء الحوامل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من الأفضل للشخص السليم ألا يأكل أكثر من حفنة من الزبيب في اليوم.

وتقول: "ينصح بتنقيع الزبيب بالماء قبل تناوله، كما يمكن غليه للحصول على مشروب يحتوي على أكبر كمية من المواد المغذية".


وختمت الخبيرة بأن الزبيب سهل الهضم مقارنة بالعنب، الذي يسبب التخمر وانتفاخ البطن.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-220745-tears-cry-benefits-sorrow-2

دموعك قد تنقذ حياتك.. طرق جديدة مفاجئة لاكتشاف الأمراض مبكرا!

lgftr

كيف يؤثر عدم تناول وجبة الفطور على الصحة

فوائد-الشمندر

تعرف على دور الشمندر في التأثير على ضغط الدم

عصير-البنجر-لفقر-الدم

تأثير عصير الشمندر على ضغط الدم

qodKrNKJKA

بينها الموز والتفاح.. أطعمة احذر تناولها في المساء

1397060922280074915218114

الأشخاص الممنوعين من تناول البصل

أخبار متعلقة
1552977310t2Cfs

دراسة تحذر من المشروبات الغازية الخالية من السكر!

Sikka-Drinks-01

مشروب رمضاني يخفي وراء مذاقه اللذيذ فوائد وأضرار عدة

10201711132243687

دراسة تكشف عن منتج غير متوقع لمعالجة السمنة!

تفسير-رؤية-الطعام-في-المنام

نصائح هامة تمنعك من تناول السكريات واكتساب الوزن

9de05213-6796-4b11-81fd-b32cdfd57c34-118-850x541

طبيب روسي يوضح الصلة بين زيادة الوزن وأمراض القلب

WOMAN-1_602517_original

دراسة تحذّر من المشروبات التي تحتوي على المُحلّيات الاصطناعية