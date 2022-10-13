ماذا يحدث لجسمك بعد 20 دقيقة من السيجارة الأخيرة ؟

الوكيل الإخباري-يوما بعد يوم تتكشف حقائق علمية جديدة عن خطورة التدخين الذي يعد أحد أبرز الاسباب التي تؤدي إلى الموت المبكر في العالم، فبحسب منظمة الصحة العالمية يتسبب إدمان التبغ بحصد أرواح نحو 8 ملايين شخص سنويا أي ما يقارب 22 ألف إنسان يوميا.



ورغم أن اتخاذ قرار الإقلاع عن هذه "العادة القاتلة" قد يبدو بسيطا بالنسبة لغير المدخنين، إلا أنه بالتأكيد ليس كذلك، حيث يحتاج تخطي أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم الى عزيمة صلبة.

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ولعل أبرز ما قد يساعد المدخن في اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، هو معرفته بحجم المكاسب الصحية التي سيحققها بعد 20 دقيقة فقط من تدخين السيجارة الأخيرة.





وتقول أخصائية الاقلاع عن التدخين البروفسورة زينه عون باشا في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التغييرات التي تحدث لجسم الإنسان عند الاقلاع عن التدخين، تبدأ فورا وتستمر الى ما بين 10 و15 عاما، وهي الفترة التي يستكمل خلالها الجسم عملية إزالة سموم التدخين.





وبحسب باشا وهي أيضا رئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، فإن ضغط الدم والنبض ينخفضان ويعودان إلى وضعهما الطبيعي في غضون 20 دقيقة من تدخين آخر سيجارة، في حين أنه بعد 8 ساعات، تعود مستويات أول أكسيد الكربون في الجسم إلى وضعها الطبيعي، إذ أن أول أكسيد الكربون المرتفع، يعرض المدخن كل دقيقة الى تشنجات وتجلطات في شرايين القلب.

وتضيف باشا إن مادة النيكوتين تختفي من جسم الإنسان بعد 24 ساعة من التوقف عن التدخين، وعندها تزداد أعراض انسحاب المواد السامة ويزداد الشعور بالتوتر، على أن تتحسن كل من حاستيْ الشم والذوق بعد 72 ساعة، ليستمر التقدم ويشعر المدخن أنه أصبح يتنفس بشكل أفضل بعد أسبوعين، كما يخف السعال بعد مرور 3 اشهر ويصبح المشي أسهل ودون تعب.



ووفقا لأخصائية الإقلاع عن التدخين، فإن خطر أمراض الشرايين والجلطات في الرأس، يختفي نهائياً خاصة عند الذين توقفوا عن التدخين قبل عمر 30 عاماً، أما بالنسبة للذين توقفوا بعد عمر 50 عاماً، فيقل الخطر عنهم بنسبة 50 بالمئة، أما خطر الإصابة بالسرطان فينخفض تدريجيا مع سنوات التوقف الطويلة، والتي تتراوح بين 10 و15 سنة.





سكاي نيوز

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