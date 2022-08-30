ماذا يحدث لجسمك بعد 4 أيام من الاضراب عن الطعام؟

الوكيل الإخباري - يعتبر تناول الطعام من الأمور الطبيعية واللازمة لاستمرار حياة البشر، فيها يجدد الشخص طاقته بما يضمن له أداء مهامه اليومية دون مشكلات.



وبطبيعة الحال، تختلف الأمور وتسوء الظروف الصحية حال إضراب الشخص عن الطعام، فبهذا الأسلوب يحرم نفسه من أهم العمليات التي تضمن بقاؤه على قيد الحياة.



و أن الإضراب عن الطعام يغير من طبيعة الجسم، فبمرور الوقت يخسر الشخص وزنه، ومعه ينخفض مستوى نشاطه وحركته، ويؤثر سلبًا على أجهزة الجسد المختلفة.



ومن ثم، نستعرض خلال السطور التالية، ما يطرأ على الجسم من تغيرات حال إضراب شخص ما عن الطعام :



. تختفي آلام الجوع عقب 3 أيام من بدء الإضراب.



. بداية من اليوم الرابع، يستخدم الجسم البروتين المخزن في العضلات لإنتاج الجلوكوز.



. يفقد الجسم كتلة العضلات والدهون، وتنخفض مستويات الأملاح.



. بإتمام أسبوعين من الإضراب، لا يقوى الشخص على الوقوف، لمعاناته من خمول ودوار وفقدان التوازن.



. ينخفض معدل ضربات القلب.



. باكتمال 3 أسابيع من الإضراب، يواجه الشخص مشكلات عصبية، ناجمة عن نقص فيتامين ب 1.



. يفقد الإنسان في هذه المرحلة البصر، بجانب بعض المهارات الحركية.



. ينخفض وزن الشخص لأكثر من ثلثي الوزن الطبيعي.



. يفقد الشخص القدرة على ابتلاع الماء.



. يتحول التنفس إلى عملية مجهدة.



. قد يصاب المضرب عن الطعام بفشل أعضاء الجسم.



. يعاني الإنسان على المستوى النفسي بمعاناته من اكتئاب شديد.



. في هذه المرحلة تزداد فرص وفاة الشخص، خاصةً حال تجاوز مدة الإضراب لـ شهرًا ونصف الشهر.

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صوت بيروت انترناشونال

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