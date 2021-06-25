الجمعة 25-06-2021
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الجمعة، 25-06-2021 07:50 م

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز البني يوميا؟

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الوكيل الاخباري - يعد الأرز البني أفضل للصحة من الأرز الأبيض العادي، بسبب احتوائه على العديد من الفوائد الصحية.

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وكشف الخبراء أن الأرز البني يحتوي على خصائص مغذية أكثر من الأرز الأبيض، بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

 

وقال خبراء التغذية إن الأرز البني يحتوي على الكثير من المعادن مثل السيلينيوم والكالسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم، مشيرين إلى قلة وجودها وأحيانا تكون غير موجودة نهائيا في الأرز الأبيض.


كما يعد الأرز البني من أفضل المصادر الغنية بالألياف وحمض الفوليك، وكلاهما لا يمتلكه الأرز الأبيض، بالإضافة إلى احتوائه على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل.


ويساعد تناول الأرز البني يوميا على فقدان الجسم للوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.


وتساعد هذه الألياف على تنظيم الهرمونات المرتبطة بالتحكم في الشهية، وتقليل مستوى هرمونات الجوع.


كما يفيد تناول الأرز البني باستمرار في السيطرة على مرض السكري، لأنه منخفض الكربوهيدرات مما يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.


وكشفت الأبحاث أيضا أن تناول الأرز البني يوميا، يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، خاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

 

سبوتنيك

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